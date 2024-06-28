Мобилизация женщин в Украине: каких изменений следует ожидать с 1 июля

Женщин также могут штрафовать за нарушение правил учета

С 1 июля в Украине будут действовать правила военного учета женщин, вступивших в силу еще в октябре 2022 года. По ним женщины определенных профессий должны встать на военный учет, а также обновлять данные.

"Телеграф" выяснил, о каких специальностях идет речь, а также какие особенности мобилизации женщин. В частности, был расширен перечень специальностей для военного учета, и теперь большее количество женщин определенных профессий и специальностей обязаны стать на него.

Стоит отметить, что возрастные рамки для учета составляют от 18 до 60 лет, как и для мужчин. Военная служба для женщин остается, как и было, добровольной. В то время как встать на учет и обновлять данные вовремя нужно обязательно. Иначе ожидает штраф.

Специальности, подлежащие учету:

Медицинское образование: все уровни – от младшего специалиста до магистра. Сюда входят врачи всех специальностей, медсестры, фармацевты, лаборанты. Юридическое образование: бакалавры и магистры права. Экономическое и финансовое образование экономисты, финансисты, бухгалтеры. IT-образование: программисты, системные администраторы, специалисты по кибербезопасности. Филологическое образование: переводчики, особенно со знанием редких языков. Психологическое образование: психологи всех специализаций. Журналистское образование: журналисты, редакторы, специалисты по PR. Ветеринарное образование: ветеринары и зоотехники. Техническое образование: инженеры разных специальностей, особенно в области телекоммуникаций и радиотехники. Топографическое образование: картографы, геодезисты.

Важно отметить, что на учет должны становиться женщины, получившие соответствующее образование и опыт работы по специальности. Сам факт обучения по определенной специальности не является основанием для постановки на учет.

От военного учета освобождаются:

беременные женщины;

женщины с детьми младше 18 лет;

женщины, непригодные для военной службы по состоянию здоровья.

Женщинам, чьи специальности входят в перечень, рекомендуют обратиться в местные территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для уточнения информации и, при необходимости, постановки на учет.

Ранее "Телеграф" писал, что спикер по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева настаивает, что Украина должна покончить со старомодным менталитетом в отношении женщин и перейти к призыву на службу по израильскому образцу. Она считает, что нужно готовиться к тому, что в ближайшие годы придется мобилизовать и женщин.