Могут служить, но не везде: что означают новые категории пригодности и непригодности военнообязанных
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Статус "ограничено пригодный" был отменен
В Украине был отменен статус "ограничено пригодный" для военнообязанных мужчин. Медкомиссия, после проверки состояния здоровья человека, должна будет сделать только два вывода: пригодный или непригодный к военной службе.
Теперь после прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК — украинская аббревиатура, чаще употребляется, ред.) мужчины будут получать определенную категорию годности. О них подробнее рассказал "Телеграф ".
Согласно Приказу Министерства обороны Украины № 402 Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины пригодность будет делиться на категории А, Б, В, Г, Д, где:
- А – годен к военной службе;
- Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями;
- В – ограниченно пригодный к военной службе;
- Г – временно непригодный;
- Д – полная непригодность.
Означающие категории непригодности Б, В, Г, Д
Категория Б – временно непригодный к военной службе, нуждающийся в лечении. Необходимо указать здравоохранение или учреждение и ориентировочный срок лечения.
Категория В – ограниченно пригодный к военной службе в военное время. Призывник получает освобождение от призыва и засчитывается в запас, но не освобождается от призыва на военное собрание. Как правило, люди с этой категорией могут укомплектовывать части второй очереди.
Категория Г – временно непригодный. Предоставляется призывнику по состоянию по состоянию здоровья. К примеру, после операционного хирургического вмешательства, травм, в случае обострения хронических болезней, нарушения функциональности опорно-двигательного аппарата, недостаточного физического развития. Эту же категорию могут получать студенты, которые учатся в ВУЗах, но на срок от 6 до 12 месяцев. После нескольких отсрочек категория Г автоматически меняется на B.
Категория Д – это абсолютная непригодность к военной службе. Похоже, если у мужчины было диагностировано заболевание из перечня болезней.
Категории пригодности
Заметим, что есть следующие категории годности военнообязанных:
- полностью пригоден;
- пригодный к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;
- пригодный по отдельным специальностям (например, сюда принадлежат кандидаты на поступление в высшие военные учебные заведения);
- пригоден для выполнения специфических задач.
Напомним, что с 1 июня начался отсчет 9 месяцев, в течение которых военнообязанные украинцы, имеющие статус "ограничено пригодный", должны пройти перекомиссию. Им будут посылать повестки, однако можно прийти в ТЦК и по собственному желанию.