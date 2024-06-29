Могут служить, но не везде: что означают новые категории пригодности и непригодности военнообязанных

Статус "ограничено пригодный" был отменен

В Украине был отменен статус "ограничено пригодный" для военнообязанных мужчин. Медкомиссия, после проверки состояния здоровья человека, должна будет сделать только два вывода: пригодный или непригодный к военной службе.

Теперь после прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК — украинская аббревиатура, чаще употребляется, ред.) мужчины будут получать определенную категорию годности. О них подробнее рассказал "Телеграф ".

Согласно Приказу Министерства обороны Украины № 402 Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины пригодность будет делиться на категории А, Б, В, Г, Д, где:

А – годен к военной службе;

Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями;

В – ограниченно пригодный к военной службе;

Г – временно непригодный;

Д – полная непригодность.

Означающие категории непригодности Б, В, Г, Д

Категория Б – временно непригодный к военной службе, нуждающийся в лечении. Необходимо указать здравоохранение или учреждение и ориентировочный срок лечения.

Категория В – ограниченно пригодный к военной службе в военное время. Призывник получает освобождение от призыва и засчитывается в запас, но не освобождается от призыва на военное собрание. Как правило, люди с этой категорией могут укомплектовывать части второй очереди.

Категория Г – временно непригодный. Предоставляется призывнику по состоянию по состоянию здоровья. К примеру, после операционного хирургического вмешательства, травм, в случае обострения хронических болезней, нарушения функциональности опорно-двигательного аппарата, недостаточного физического развития. Эту же категорию могут получать студенты, которые учатся в ВУЗах, но на срок от 6 до 12 месяцев. После нескольких отсрочек категория Г автоматически меняется на B.

Категория Д – это абсолютная непригодность к военной службе. Похоже, если у мужчины было диагностировано заболевание из перечня болезней.

Категории пригодности

Заметим, что есть следующие категории годности военнообязанных:

полностью пригоден;

пригодный к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

пригодный по отдельным специальностям (например, сюда принадлежат кандидаты на поступление в высшие военные учебные заведения);

пригоден для выполнения специфических задач.

Напомним, что с 1 июня начался отсчет 9 месяцев, в течение которых военнообязанные украинцы, имеющие статус "ограничено пригодный", должны пройти перекомиссию. Им будут посылать повестки, однако можно прийти в ТЦК и по собственному желанию.