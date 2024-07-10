Дело Лозинского о взятках на генераторах: "сдаст" ли он Шмыгаля – СМИ

Бывший замминистра региональной политики Василий Лозинский, которого будут судить за попытку получить взятку в $400 тыс. за завышение цен на передвижные котельные в январе 2023 года, может дать в суде показания против премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом говорится в публикации издания Факты-UA. НАБУ завершило расследование дела в мае, и Высший антикоррупционный суд 10 июля проведет подготовительное заседание по делу.

Издание напоминает, что еще летом 2022 года Кабмин выделил около 1,4 млрд грн на закупку разнообразного энергетического оборудования через ГП "УкрНИИводоканалпроект". Половина этой суммы должна была дойти до компании знакомого предпринимателя Лозинского – Сергея Кривого, бывшего менеджера компаний бежавшего олигарха Сергея Курченко. Он должен был завысить стоимость закупки конкретно котельных генераторов, на которые было выделено более 800 млн грн, — на 280 млн грн. За заключение прямых контрактов на установку передвижных котельных Лозинский, по данным НАБУ и САП, предложил одному из знакомых предпринимателей оплатить откат в размере 8-10% от суммы закупки. Общая сумма взятки составляла около 40 млн грн.

Исходя из обнародованных записей разговоров, издание приходит к выводу, что премьер Шмыгаль точно знал о коррупционных закупках энергооборудования, а также, что Лозинский или дезинформировал своего знакомого о реальном положении дел, или же наоборот, премьер был в курсе всех договоренностей и публично "форсировал" соглашение, чтобы политически обезопасить исполнителей от преследования.

Авторы подчеркивают, что именно Шмыгаль привел Лозинского сначала в региональные власти во Львовской области, а затем и в большую политику. "Поэтому было бы логично, если бы именно он нес политическую ответственность за своего "протеже". Впрочем, за полтора года расследования дела Шмыгаль никоим образом не комментировал ни коррупционную схему Лозинского, ни то, каким образом правительство намерено предотвращать такие истории в будущем", – говорится в статье.

Шмыгаль и Лозинский познакомились не позднее 2011 года, когда Шмыгаль возглавлял (с 2009) главное управление экономики Львовской ОГА (с 2010 – главное управление экономики и инвестиций). В 2011 году 25-летний Лозинский уже работал в должности начальника отдела инвестиционной политики и мониторинга деятельности свободных экономических зон и территорий приоритетного развития; занимал другие должности в главном управлении под руководством Шмыгаля.

Дальше будущий премьер пытался не расставаться с "перспективным кадром". С января по декабрь 2013 Шмыгаль был директором департамента экономического развития, инвестиций, торговли и промышленности Львовской ОГА. В то же время Лозинский занимал должность начальника управления инвестиционной политики в этом департаменте. После того, как Шмыгаль стал заместителем начальника ГУ Миндоходов во Львовской области в ноябре 2014 года, его место во главе департамента в ЛОГА занял именно Лозинский.

Шмыгаль и Лозинский были задействованы в распределении средств на округа братьев Дубневичей в 2017 году, когда входили в специальную комиссию по отбору инвестиционных проектов. Еще одна "точка прикосновения" Шмыгаля и Лозинского – это бывший краткосрочный глава Львовской ОГА Маркиян Мальский. Соучредителем Ассоциации "Западноукраинский энергетический кластер", которую возглавлял Шмыгаль, было адвокатское объединение "Арцингер", где тогда работал Мальский. Когда в 2019 году Мальский возглавил обладминистрацию, то назначил Лозинского первым заместителем – вероятно по протекции Шмыгаля.

Издание отмечает, что судебный процесс над Лозинским может стать риском для репутации Шмыгаля. "После подготовительного заседания 10 июля Высший антикоррупционный суд назначит слушание дела Лозинского по сути. Аргументы стороны обвинения уже, в сущности, изложены в публично доступном подозрении. А вот аргументы защиты могут стать сюрпризом и холодным душем для многих в действующей власти, и прежде всего – для Шмыгаля. Если схема была согласована на высшем уровне, а из Лозинского просто сделали козла отпущения, он очевидно будет использовать все имеющиеся варианты уменьшить себе потенциальный срок в тюрьме, а потому рассказать о "большой рыбе" является наиболее логичным и ожидаемым сценарием развития событий ", — резюмирует издание.