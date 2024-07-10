Справа Лозинського про хабар на генераторах: чи "здасть" він Шмигаля – ЗМІ

Колишній заступник міністра регіональної політики Василь Лозинський, якого судитимуть за спробу отримати хабар в $400 тис. за завищення цін на пересувні котельні в січні 2023 року, може дати в суді свідчення проти премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. Про це йдеться у публікації видання Факти-юа. НАБУ завершило розслідування справи у травні і Вищий антикорупційний суд 10 липня проведе підготовче засідання у справі.

Видання нагадує, що ще влітку 2022 року Кабмін виділив близько 1,4 млрд грн. на закупівлю різноманітного енергетичного обладнання через ДП "УкрНДІводоканалпроект". Половина цієї суми мала дійстатися компанії знайомого підприємця Лозинського – Сергія Кривого, колишнього менеджера компаній втіклого олігарха Сергія Курченка. Він мав завищити вартість закупівлі конкретно котельних генераторів, на які виділили понад 800 млн грн., на 280 млн грн. За укладення прямих контрактів на установку пересувних котелень Лозинський, за даними НАБУ і САП, запропонував одному зі знайомих підприємців сплатити відкат розміром в 8-10% від суми закупівлі. Загальна сума хабаря мала становити близько 40 млн грн.

Виходячи з оприлюднених записів розмов, видання приходить до висновку, що премʼєр Шмигаль точно знав про корупційні закупівлі енергообладнання, а також, що Лозинський або дезінформував свого знайомого про реальний стан справ, або ж навпаки, премʼєр був в курсі всіх домовленостей і публічно "форсував" угоду, щоб політично убезпечити виконавців від переслідування.

Автори підкреслюють, що саме Шмигаль привів Лозинського спочатку до регіональної влади у Львівській області, а потім і у велику політику. "Тож було б логічно, якби саме він ніс політичну відповідальність за свого "протеже". Утім, за півтора роки розслідування справи Шмигаль жодним чином не коментував ані корупційну схему Лозинського, ані те, в який спосіб уряд має намір запобігати таким історіям у майбутньому", — йдеться в статті.

Шмигаль і Лозинський познайомилися не пізніше 2011 року, коли Шмигаль очолював (з 2009) головне управління економіки Львівської ОДА (з 2010 – головне управління економіки та інвестицій). У 2011 році 25-річний Лозинський уже працював на посаді начальника відділу інвестиційної політики та моніторингу діяльності вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку; займав інші посади в головному управлінні під керівництвом Шмигаля.

Далі майбутній премʼєр намагався не розлучатися із "перспективним кадром". З січня по грудень 2013 року Шмигаль був директором департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості Львівської ОДА. В той же період Лозинський обіймав посаду начальника управління інвестиційної політики у цьому департаменті. Після того, як Шмигаль став заступником начальника ГУ Міндоходів у Львівській області в листопаді 2014, його місце на чолі департаменту в ЛОДА зайняв саме Лозинський.

Також Шмигаль і Лозинський були задіяні у розподілі коштів на округи братів Дубневичів у 2017 році, коли входили до спеціальної комісії з відбору інвестиційних проектів. Ще одна "точка дотику" Шмигаля і Лозинського – це колишній короткостроковий голова Львівської ОДА Маркіян Мальський. Співзасновником Асоціації "Західноукраїнський енергетичний кластер", яку очолював Шмигаль, було адвокатське обʼєднання "Арцінгер", де тоді працював Мальський. Коли в 2019 році Мальський очолив обладміністрацію, то призначив Лозинського першим заступником – ймовірно, за протекцією Шмигаля.

Видання відзначає, що судовий процес над Лозинським може стати ризиком для репутації Шмигаля. "Після підготовчного засідання 10 липня Вищий антикорупційний суд призначить слухання справи Лозинського по суті. Аргументи сторони обвинувачення уже, по суті, викладені в публічно доступній підозрі. А от аргументи захисту можуть стати сюрпризом і холодним душем для багатьох у діючій владі, і передусім – для Шмигаля. Якщо схема була погоджена на вищому рівні, а з Лозинського просто зробили цапа-відбувайла, він очевидно буде використовувати всі наявні варіанти зменшити собі потенційний строк у тюрмі, а відтак – розповісти про "велику рибу" є найбільш логічним і очікуваним сценарієм розвитку подій", — резюмує видання.