В Украину идет жара в 42 градуса, но некоторым регионам повезет

Дневная температура установит абсолютные рекорды, говорит Игорь Кибальчич

Июль в нынешнем году начался с периода аномально жаркой погоды на большей части Украины. Воздушные массы с Ближнего Востока и Центральной Азии и повышенное атмосферное давление сыграли основополагающую роль в установлении длительного периода знойной и сухой погоды.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич. Он напомнил, что максимальные дневные показатели температуры достигали +36…+38°С, в Луганской области — местами до +40°С.

Более прохладная погода с обильными дождями в сопровождении гроз наблюдалась только в западных областях Украины, благодаря влиянию атмосферных фронтов из стран Центральной Европы.

Во второй декаде месяца продолжится период сильной жары, особенно в центральных, южных и восточных областях. Преобладание юго-восточных и восточных ветров будет способствовать дальнейшему поступлению жаркой воздушной массы среднеазиатского происхождения, говорит синоптик.

Высокие температуры и сухой воздух будут способствовать усилению засухи и возрастанию рисков пожаров в степных и лесостепных зонах, особенно в районах с интенсивными боевыми действиями.

Традиционно более комфортные погодные условия будут складываться в западных регионах Украины. Здесь жаркая погода продлится недолго и периодически будут проходить кратковременные грозовые дожди, временами в сопровождении шквалов и града. Но всё равно средний фон температур сохранится стабильно выше нормы, подчеркивает Игорь Кибальчич.

Итак, в период с 11 по 14 июля по всей территории Украины ожидается сильная жара. Ночью температура воздуха составит порядка +17…+23°С, на юге и побережье морей +22…+26°С; днём +33…+38 °С, на юге местами до +40°С.

С 15 по 20 июля зона с максимальными температурами сосредоточится в центральных, южных и восточных областях. Здесь дневные показатели будут достигать +37…+42°С, что на уровне абсолютных рекордных показателей для данной местности.

К тому же, воздушная масса будет иметь низкое влагосодержание, поэтому вероятность осадков на большей части территории Украины будет крайне низкой, говорит известный синоптик.

Однако благодаря поступлению более прохладного воздуха из Атлантики, в западных и северных областях произойдёт некоторое ослабление жары до +27…+32°С. Дожди будут периодически проходить в западных и северных областях, однако суммарное количество осадков за декаду прогнозируется ниже нормы.

С учётом ожидаемых условий погоды, следует быть внимательными и осторожными во время длительного пребывания под солнцем. Избегайте перегревания, пейте достаточное количество жидкости и крайне осторожно обращайтесь с огнём, не бросайте окурки и стеклянные бутылки на обочинах дорог, поскольку они могут стать источником воспламенения, говорит Игорь Кибальчич.