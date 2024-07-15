Не обновил данные — получишь штраф: о какой сумме идет речь

Сумы немалые и могут достичь десятков тысяч гривен

Военнообязанные украинцы имеют время до 16 июля, чтобы обновить свои военно-учетные данные. Сделать это можно в ТЦК и СП, ЦНАПах или через приложение. Если данные не обновить – грозит штраф, накладывать его будут не автоматически.

Как рассказал директор Департамента кадровой политики Минобороны Украины Марк Андрусяк, если не обновить свои данные до 16 июля, военнообязанный может быть привлечен к административной ответственности. Штрафы могут составлять от 17 тысяч грн до 25 тысяч грн. Факт нарушения определяют в ТЦК и СП, там же составляют протокол и принимают решение о наложении штрафа.

В конце процедуры обновления за неделю с 8 по 14 июля через приложение "Резерв+", ТЦК и ЦНАПы обновили данные более 995 000 граждан. Общее количество обновлений на 14 июля — более 4 млн, однако многим гражданам еще предстоит обновить данные и перед ЦНАПами выстраиваются очереди.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, что проверить обновление военно-учетных данных могут полиция и представители ТЦК и СП. Об этом и других нюансах телеграфа рассказал спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин в материале: