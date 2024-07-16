Киев может выдохнуть с облегчением: когда в город придут дожди и спадет жара

Зонтики точно пригодятся

В столице Украины продолжает держаться африканская жара. Но в городе уже панствуют дожди, поэтому через некоторое время дневная температура немного спадет.

Согласно данным ресурса Meteofor, самые низкие показатели прогнозируются в четверг, ведь ожидается +28 градусов. В то же время, минимальные ночные предполагаются в среду — +23 градусов.

Вторник, 16 июля, начался для киевлян из мокрой погоды, которая должна продержаться до начала вечера. Осадки будут мелкими. В дневное время показатели термометров составят +34 градуса, но ночью они зафиксировались около +24 градусов. Ветры в этот день не превысят умеренных 6 м/с.

Среда, 17 июля, также ожидается дождливой, но только во второй половине. Осадки прогнозируются мелкими. Воздух днем прогреется до +35 градусов. Ночью столбики термометров показывали +23 градуса. Сила ветра в этот день будет колебаться в пределах тихих-слабых 1-4 м/с.

На следующий день, 18 июля, также ожидаются дожди, которые будут держаться с утра и до позднего вечера. Дневные показатели термометра снизятся и покажут +28 градусов, а ночные, напротив, вырастут – +25 градусов. Самые сильные ветры предполагаются утром-вечером – умеренные 6-7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что местами в Киеве температура воздуха прогрелась до +40 градусов. Однако есть поверхности, которые под прямым солнцем нагрелись до +60 градусов.