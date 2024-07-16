Есть 3 категории: кому из военнообязанных можно не обновлять данные

Срок актуализации данных должен завершиться 16 июля

В Украине до 16 июля следует обновить свои данные в ТЦК. Однако есть военнообязанные, которые могут этого не делать.

Это касается лиц, которых определили непригодными к службе и еще двух 2 категорий. Об этом сообщил адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич, передает РБК-Украина.

Каждый военнообязанный должен обновить свои военно-учетные данные через ТЦК и СП, ЦНАП или через электронный кабинет в приложении Резерв+.

Кроме того, это должны сделать те, кто имеет бронирование, отсрочку от мобилизации и кто сейчас живет за границей.

"Поскольку в законе прямо указана обязанность для всех граждан обновить свои данные, в таком случае это касается и женщин, которые находятся на воинском учете. Сейчас женщины, которые имеют или получают медицинское/фармацевтическое образование обязаны становиться на воинский учет в ТЦК и СП", — добавил адвокат.

Следовательно, обновлять свои данные должны:

призывники в возрасте от 17 до 25 лет, имеющие удостоверение о приписке;

военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет, имеющие временное удостоверение или военный билет;

женщины медики и фармацевты, состоящие на военном учете.

Однако есть те категории лиц, кто может этого не делать:

прекратили гражданство Украины;

признаны непригодными к военной службе;

достигли предельного возраста пребывания в запасе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в ТЦК видят, что военнообязанный обновил свои данные.