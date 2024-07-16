Есть 3 категории: кому из военнообязанных можно не обновлять данные
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Срок актуализации данных должен завершиться 16 июля
В Украине до 16 июля следует обновить свои данные в ТЦК. Однако есть военнообязанные, которые могут этого не делать.
Это касается лиц, которых определили непригодными к службе и еще двух 2 категорий. Об этом сообщил адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич, передает РБК-Украина.
Каждый военнообязанный должен обновить свои военно-учетные данные через ТЦК и СП, ЦНАП или через электронный кабинет в приложении Резерв+.
Кроме того, это должны сделать те, кто имеет бронирование, отсрочку от мобилизации и кто сейчас живет за границей.
"Поскольку в законе прямо указана обязанность для всех граждан обновить свои данные, в таком случае это касается и женщин, которые находятся на воинском учете. Сейчас женщины, которые имеют или получают медицинское/фармацевтическое образование обязаны становиться на воинский учет в ТЦК и СП", — добавил адвокат.
Следовательно, обновлять свои данные должны:
- призывники в возрасте от 17 до 25 лет, имеющие удостоверение о приписке;
- военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет, имеющие временное удостоверение или военный билет;
- женщины медики и фармацевты, состоящие на военном учете.
Однако есть те категории лиц, кто может этого не делать:
- прекратили гражданство Украины;
- признаны непригодными к военной службе;
- достигли предельного возраста пребывания в запасе.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в ТЦК видят, что военнообязанный обновил свои данные.