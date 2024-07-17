Есть один важный момент: кто может получить отсрочку от призыва, если родители имеют инвалидность

Юрист дал конкретный ответ

В некоторых условиях кое-кто из военнослужащих в Украине имеет право на отсрочку. Такая возможность есть у тех, кто осуществляет постоянный уход за больными родителями или родными с инвалидностью, однако и здесь есть исключения.

В таком случае оформить отсрочку имеет лицо, если за ее родителями нет другого человека, который обязан за ними ухаживать. Это объяснил юрист, партнер, управляющий Адвокатской фирмой "Пакс" и соучредитель БФ "ProUkraine" Станислав Лифлянчик в комментарии для "Фокус".

"Например, если у вашей матери с инвалидностью, кроме вас, еще есть дочь, ну или мужчина старше 60 лет, то вы не имеете права на отсрочку от мобилизации, потому что они за ней должны присматривать. Так что случаи, когда по таким основаниям возможно получить отсрочку, является исключением из правила, чем распространенной практикой», — говорит юрист.

Поэтому военнообязанные, имеющие одного из родителей с инвалидностью I или II группы, или если у их жены или мужа есть такое лицо, то они освобождаются от призыва. Однако на нее рассчитывают женщины или мужчины, лично обязанные ухаживать за родителями, за исключением, когда эти лица сами имеют инвалидность, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (за исключением домашнего), или отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы.

Как получить отсрочку

Сначала военнообязанному нужно подать в ТЦК и СП, где он зарегистрирован, заявление на предоставление отсрочки. К нему также нужно добавить:

Документы, подтверждающие родственные связи.

Документы, подтверждающие инвалидность родителей или родственников.

Документы, подтверждающие невозможность других лиц, не военнообязанных, осуществлять уход:

Документ, подтверждающий инвалидность.

Документ, подтверждающий необходимость постоянного ухода.

Акт об установлении факта осуществления ухода (приложение 8), содержащий сведения об отсутствии других лиц, которые могли бы осуществлять такой уход.

Кроме того, также нужно показать документы, подтверждающие инвалидность лица, нуждающегося в уходе:

Справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией.

Удостоверение, подтверждающее статус личности с инвалидностью.

Пенсионное удостоверение или удостоверение назначения социальной помощи.

Справка для получения льгот для лиц с инвалидностью, не имеющих права на пенсию или социальную помощь.

Заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода (для лиц с инвалидностью II группы).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на какой срок военнообязанному предоставляется отсрочка с 16 июля.