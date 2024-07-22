Если отказаться от повестки: какое наказание светит военнообязанным

В некоторых случаях задействована полиция

В Украине во время всеобщей мобилизации вручают повестки для тех, кто подлежит призыву от 18 до 60 лет. Для лиц, отказывающихся от этого документа предусмотрено определенное наказание.

Об этом рассказал в интервью " Кто заплатит штраф 25 тысяч и что нужно успеть до 16 июля — ответы на главные вопросы о мобилизации " для "Телеграфа" Спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин.

Он объясняет, что повестка — это официальный вызов военнообязанного в ТЦК и СП с целью взятия на военный учет, прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе, уточнения персональных данных с данными "Оберега".

"Для призыва на военную службу во время мобилизации выдается так называемая боевая повестка после того, как лицо будет признано годным. Во время мобилизации граждане обязаны явиться за повесткой в сроки, указанные в ней", — сказал Истомин.

В случае, если военнообязанный отказывается брать повестку, тогда составляется акт отказа, который попадает в ТЦК. Это можно считать основанием, по которому будет вынесено постановление о правонарушении.

Также полицейский, входящий в группу оповещения, может произвести административное задержание и доставку в ТЦК для актуализации военно-учетных данных и наложения административного наказания, если лицо отказывается называть свое ФИО или не хочет брать повестку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли уклонисты потерять возможность управлять автомобилем.