ТЦК штрафует за необновление данных: юрист рассказал, как это можно обжаловать

Есть случаи, когда штраф могут признать незаконным

В Украине 16 июля истек срок, за который военнообязанные должны были обновить данные в ТЦК. Граждане, не успевшие это сделать, могут получить штрафы, однако их можно обжаловать.

Об этом рассказал адвокат Роман Кичко, пишет "Эспрессо". По его словам, ТЦК и СП может ожидать наплыв обжалований в суде, однако пока неизвестно, как эта процедура будет работать на самом деле.

"Примечание 1 к статье 210, появившейся после 16 мая, четко указывает – не налагается штраф на лицо, если сведения о военнообязанном можно взять или получить из реестров. Не из "Резерва+", а из, скажем, налоговой, ЗАГСа, банков – всего что угодно. Органы государственной власти всегда говорили, что организуют взаимодействие реестров. И я считаю, что обязанность доказать, что эти сведения нельзя было взять из реестра, лежит на ТЦК", – подчеркнул Кичко.

По словам юриста, если доказать, что данные можно было взять из реестров, штраф можно будет обжаловать как незаконный. Кроме того, он отметил, что обжаловать штраф можно будет, если копию постановления об админправонарушении не вручат, не вызовут на рассмотрение дела или не позволят воспользоваться правовой помощью.

"Недавно я видел случай, когда человека пытались оштрафовать за нарушение, которое было 10 лет назад, но на 17 тыс. грн. Так делать нельзя. Штраф в 17 тысяч появился после 16 мая и им нельзя штрафовать тех людей, которые нарушили что-то раньше", — подчеркнул Кичко.

Напомним, директор Департамента кадровой политики Министерства обороны Украины Марк Андрусяк пояснил, будут ли всем автоматически выписаны штрафы за несвоевременное обновление военно-учетных данных.