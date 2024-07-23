Что делать, если потерял военный билет: к кому надо обращаться в Украине

Новый билет выдают лишь в некоторых случаях

В последние годы военный билет стал одним из важнейших документов для украинцев, а потому его потеря обычно сулит многими проблемами. Однако если неприятность случилась, то стоит помнить, что его можно восстановить.

Процедуру объяснили эксперты "Юридической сотни". Отмечается, что военнослужащие, резервисты и военнообязанные должны надежно беречь этот документ и следить за своевременным внесением изменений в него.

Однако новый военный билет может быть выдан, если старый:

сильно поврежден или полностью уничтожен;

потерян или украден;

не содержит корректные данные о фамилии, имени или отчестве, что происходит в случае изменения ФИО владельцем.

Чтобы получить военный билет повторно военнослужащий обязан обратиться к своему непосредственному командиру по месту прохождения службы с рапортом, в котором содержится причина потери и просьба выдать новый.

В случае военнообязанных и резервистов, то они должны обратиться к руководителю ТЦК, в котором находятся на учете с заявлением.

В случае изменения ФИО, выдача военного билета происходит на основании нового паспорта. Если военный билет был испорчен или хранился в ненадлежащих условиях, то его владельца могут оштрафовать на сумму от 510 до 850 гривен в мирное время или на сумму от 850 до 1700 гривен, если нарушение было совершено повторно или в особый период.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, будут ли наказывать военнообязанных за границей за необновление данных.