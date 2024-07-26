Похолодание закончилось? Когда в Киеве жара снова превысит 30 градусов

Прохлада продержалась недолго

К концу этой недели столицу Украины будут постепенно покидать облака, но иногда еще немного подождит. Но дневная температура в городе в течение этих 3 дней будет только повышаться.

Осадки следует ожидать только в субботу. Об этом сообщили на сайте Meteofor.

Пятница, 26 июля, принесет в город облачность, но без дождей. Днем температура воздуха составит +28 градусов, а ночью зафиксировалась около +19 градусов. Сила ветра в этот день не превысит слабых 4-5 м/с.

Суббота, 27 июля, также будет пасмурной и иногда дождливой. Небольшие осадки ожидаются лишь днем. Воздух в дневные часы прогреется до +29 градусов. Ночью показатели упадут до 19 градусов. Мощность ветров будет колебаться от тихих 1 м/с до слабых 4-5 м/с.

В последний день недели, 28 июля, на небе облака будут плавать лишь ночью и днем. Осадков не прогнозируется. В воскресенье температура днем будет максимальной из других дней — +31 градус. Ночью показатели также будут зафиксированы около +19 градусов. Наибольшая сила ветра составит умеренные 6 м/с.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Украину возвращается жара, однако некоторым регионам повезет с дождями и грозами.