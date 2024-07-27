Украинский японист пожаловался на "анимешников-хунвейбинов": в сети спор

В книжном мире Украины разгорелся большой скандал

Японист Андрей Накорчевский сообщил досадное известие о том, что анонсированная ранее книга о традиционной японской гравюре так и не увидит свет, равно как и книга о японской живописи "Суми-е". Он заметил, что переводы уже сделаны, однако издательство пошло на поводу у, как выразился автор, "сегодняшних хунвейбинов" и не выдержало их критики по переводу.

Об этом Накорчевский написал в своем Facebook. Заметил, что хейтеры не привели никаких рациональных аргументов, а лишь вылили на издательство кучу ненависти.

"Издательство NNNN стало объектом нападения сегодняшних хунвейбинов, которые не являясь языковедами, не зная японского языка, не имея каких-либо вообще знаний, просто решили в своей анима-тусне, что есть единственный правильный вариант передачи японских слов на украинский, а тот вариант, которым пользовались поколения японоведов, переводчиков, докторов наук и профессоров не являєтся подходящим", — написал Накорчевский.

И добавил, что никаких рациональных аргументов не приводится, только хейт, ругательство и персональные наезды, "за которые приличные люди топчут рожу". Издательство, название которого Накорчевский не стал приводить, якобы подверглось давлению и сняло с печати книги.

"Поэтому хунвейбины и невежды празднуют победу. Книг нормальных вы не увидите. Читайте, вернее, смотрите манга-аниме", — написал японист.

Накорчевский также добавил, что это может стать плохим прецедентом для других издателей, еще издающих серьезную литературу.

"Подобные нападения уже предпринимались и на других, но они пока не поддаются. Пока…", — написал Накорчевский.

В то же время, в одном из украинских книжных пабликов возмутились словами автора. "Книжная вестница Лиатрис" сделала следующее сообщение:

В комментариях пользователи объяснили свое возмущение тем, что Накорчевский использовал для перевода российскую систему, а на критику отреагировал эмоционально и довольно неадекватно, с точки зрения пользователей.

Точки над "i" расставило издательство, отложившее печать книг. Там признались, что не специалисты по японскому языку и эта тема новая для них.

"Мы не ожидали, что транслитерация — это такой важный и болезненный вопрос. В настоящее время, как выяснилось, не существует единой унормированной транслитерации. Поэтому, чтобы подробнее выяснить этот вопрос, мы обратились с официальным письмом в соответствующие институты – Институт языкознания НАНУ и Институт украинского языка НАНУ", — написали в издательстве.

В Институте языкознания им сообщили о том, что в октябре текущего года назначен круглый стол по обсуждению этого вопроса.

"Итак, мы откладываем печать книги об искусстве sumi-e до получения исчерпывающих комментариев языковедов", — написали в издательстве.

Контекст

Ранее украинский японист в своем Facebook анонсировал книгу о традиционной японской гравюре. Так, автор сделал сообщение, в котором отметил, что скоро будет что-нибудь интересное из мира классической японской гравюры (дереворитов). Большой справочник-альбом должен сделать поклонников японской гравюры настоящими экспертами в этой области.

15 июля Накорчевский сделал некий текстовый тизер для своей будущей книги. Оказывается, речь идет о пособии авторства знаменитого мастера японской гравюры (дереворитов) Утагава Тойокуни "Быстрые уроки по рисованию портретов актеров", увидевшего свет в 1817 году.

"Для меня лично самым интересным было изображение популярной игры того времени, которая заключалась в том, чтобы из веревок разной длины, некоторые из которых были связаны заранее кольцами, сложить рожу с завязанными глазами. Может кому-то интересно будет поиграть с детьми таким образом. А вообще это тизер еще одной книги об искусстве Японии, которую я перевел для Издательства ArtHuss», — писал Накорчевский.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине появится книга о лидере "Братьев Гадюкиных". Книга о солисте "Братьев Гадюкиных" получила название "Все четко". Ее автор, исследователь и вокалист группы "Мертвый петух" Юрий Рокецкий на протяжении 4 лет работал над материалами.