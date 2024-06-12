Противоядие от кремлевских мифов: в Киеве и Вашингтоне презентовали уникальную книгу о заместителе Бандеры, Праведнике народов мира Иване Вовчуке

В Украине впервые издана целостная биография Ивана Вовчука – члена Организации Украинских Националистов, заместителя Степана Бандеры. До этого времени о нем было известно очень мало, при том, что он был одним из самых влиятельных членов ОУН и в Украине, и в США.

Книгу "Національний трибун. Життя та ідеї Івана Вовчука" написал Олег Проценко, а издало киевское издательство "Фронезис". Презентация прошла 10 июня в Киеве.

"Вся биография Вовчука развенчивает антиукраинские имперские мифы Москвы", — подчеркнул Олег Проценко.

Во-первых, Вовчук был родом с Востока Украины, работал в Никополе, построил там оуновское подполье, а позже достиг выдающегося места в структуре ОУН – был вице-президентом Украинского Главного освободительного совета и стал заместителем лидера организации Степана Бандеры. Также он получил самую высокую награду государства Израиль – стал "Праведником народов мира" за спасение еврейской семьи в Никополе в 1943 году.

"Это просто осиновый кол во всю российскую пропаганду о "страшных антисемитах" украинских националистов", — отметил Проценко.

Одним из самых интересных эпизодов книги есть история о деле КГБ под кодовым названием "Клубок". Советские оккупационные власти провозгласили оуновца Вовчука предателем "Советской Родины", после чего спецслужбы развернули целый ряд мер по установлению родственных, дружеских и организационных связей Вовчука. Это огромное дело, которое велось несколько лет. Впервые он описан именно в этой книге.

"Я очень благодарен Олегу, что он взялся за эту тему, опираясь на те чекистские материалы и на материалы, которые потом оказались на Западе. Потому что он в конце концов разбивает эту миссию, которую поставили перед собой чекисты — что, кроме них, об Иване Вовчуке никто особо не должен знать. Сейчас Иван Вовчук постепенно возвращается к нам. В свое время удалось открыть доступ к архивам советских спецслужб.

Исследуя биографию Вовчука, автору также удалось выяснить, что этот представитель ОУН стал одним из первых украинцев, свидетельствовавших о Голодоморе в Конгрессе США. В своей публицистике он использовал термин "голодовая осада".

"Вовчук "бил в набат" о Голодоморе. Свидетель был и видел. Для исследователей Голодомора так же надо обратить внимание, что в диаспоре Вовчук поднимал этот вопрос", — подчеркнул историк Николай Посивнич.

Писатель, художник и офицер ВСУ Анатолий Днестровой считает, что книга "Национальный трибун. Жизнь и идеи Ивана Вовчука" является хорошей базой и для писателей, пишущих художественные произведения, и для индустрии кино.

"Книга в этом смысле уникальна. Я вообще биографии очень люблю как нон-фикшн. В Украине, например, их очень мало. Они просто на вес золота. Я призываю всех исследователей активнее относиться к биографистике, потому что без этого мы дальше не пойдем ", — сказал Днестровой.

Автор Олег Проценко рассказал на презентации целый ряд интересных фактов о фигуре Вовчука. Например, удалось выяснить, что у него было очень много псевдонимов: настоящее его имя было Федор Вовк, но чтобы запутать советские спецслужбы, он изменил свое имя на Иван Вовчук. Пользовался псевдо Голубенко, Козырек, Берест.

По образованию был агрономом. Уже во время вынужденной эмиграции приобрел дом в американском Питтсбурге, а возле него огород, где любил париться. Еще живя в Никополе, на неделю выехал с семьей в открытую степь, чтобы в 40-х годах избежать эвакуации на территорию России. Рисковал своей жизнью, когда сознательно спас от немцев еврейку Сару Бакст и ее детей. Через некоторое время гестапо все же заключило Вовка (Вовчука) в тюрьму из-за того, что тот – как руководитель земельной управы – проводил "махинации" с зерном, чтобы спасти от голода крестьян. Соратникам удалось выкупить своего лидера за "сладкую" взятку немцам – две кадки меда.

Из интересного также: у Ивана Вовчука был очень высокий рост. Также был блестящим публицистом, придумывал интересные слова – например, "відмикитення СРСР" о временах Хрущева.

Одновременно с Киевом презентация книги – "Національний трибун. Життя та ідеї Івана Вовчука" состоялась в Вашингтоне. Там ее организовал фонд Vovk Foundation, основанный тремя внуками Ивана Вовчука – Юрием, Зеновием и Борисом Вовчуками. Посол Украины в США Оксана Маркарова, которая приняла участие в презентации, подчеркнула: это важная книга усиление украинского голоса и противодействие русской пропаганде.

Информация о том, где купить книгу, указана на сайте Издательства Фронезис https://www.phronesis.com.ua/books