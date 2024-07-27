Український японіст поскаржився на "анімешників-хунвейбінів": в мережі суперечки

У книжковому світі України розгорівся неабиякий скандал

Японіст Андрій Накорчевський повідомив прикру звістку про те, що анонсована раніше книга про традиційну японську гравюру так і не побачить світ, так само як і книга про японський живопис "Сумі-е". Він зауважив, що переклади вже зроблені, проте видавництво пішло на повідку у, як висловився автор, "сьогоднішніх хунвейбінів" і не витримало їхньої критики щодо перекладу.

Про це Накорчевський написав у своєму Facebook. Зауважив, що хейтери не навели жодних раціональних аргументів, а лише вилили на видавництво купу ненависті.

"Видавництво NNNN стало об`єктом нападу сьогоднішніх хунвейбінів, які не будучи мовознавцями, не знаючи японської мови, не маючи якихось взагалі знань, просто вирішили у своїй аніме-тусні, що є єдиний правильний варіант передачі японських слів українською, а той варіант, яким користувалися покоління японознавців, перекладачів, докторів наук і професорів не є гожим", — написав Накорчевський.

І додав, що ніяких раціональних аргументів не наводиться, тільки хейт, лайка і персональні наїзди, "за які пристойні люди топчуть пику". Видавництво, назву якого Накорчевський не став наводити, нібито піддалося тиску і зняло з друку книги.

"Тож хунвейбіни і невігласи святкують перемогу. Книжок нормальних ви не побачите. Читайте, вірніше, дивиться манга-аніме", — написав японіст.

Накорчевський також додав, що це може стати поганим прецедентом для інших видавців, які ще видають серйозну літературу.

"Подібні напади вже робилися й на інших, але вони поки не піддаються. Поки…", — написав Накорчевський.

Водночас в одному з українських книжкових пабліків обурилися словами автора. "Книжкова вісниця Ліатріс" зробила наступний допис:

В коментарях користувачі пояснили своє обурення тим, що Накорчевський для перекладу використовував російську систему, а на критику відреагував емоційно і доволі неадекватно, з погляду користувачів.

Крапки над "і" розставило видавництво, яке відклало друк книг. Там зізналися, що не є спеціалістами з японської мови і ця тема нова для них.

"Ми не очікували, що транслітерація — це таке важливе і болюче питання. На цей час, як з’ясувалося, не існує єдиної унормованої транслітерації. Тому щоб детальніше з'ясувати це питання ми звернулися з офіційним листом у відповідні інституції – Інститут мовознавства НАНУ та Інститут української мови НАНУ", — написали у видавництві.

В Інституті мовознавства їм повідомили про те, що у жовтні поточного року призначено круглий стіл з обговорення цього питання.

"Тож ми відкладаємо друк книги про мистецтво sumi-e до отримання вичерпних коментарів мовознавців", — написали у видавництві.

Контекст

Раніше український японіст у своєму Facebook анонсував книгу про традиційну японську гравюру. Так, автор зробив допис, у якому зазначив, що скоро буде щось цікаве зі світу класичної японської гравюри (дереворитів). Великий довідник-альбом мав би зробити поціновувачів японської гравюри справжніми експертами в цій царині.

15 липня Накорчевський зробив такий собі текстовий тизер для своєї майбутньої книги. Виявляється, вона мова про посібник авторства славетного майстра японської гравюри (дереворитів) Утаґава Тойокуні "Швидкі уроки з малювання портретів акторів", що побачив світ у 1817 році.

"Для мене особисто найцікавішим було зображення популярної тогочасної гри, яка полягала в тому, щоб з мотузок різної довжини, деякі з яких були зв`язані наперед кільцями, скласти пичку з зав`язаними очима. Може комусь цікаво буде побавитися з дітьми таким чином. А взагалі це тізер до ще однієї книжки про мистецтво Японії, яку я переклав для Видавництва ArtHuss", — писав Накорчевський.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні зʼявиться книга про лідера "Братів Гадюкіних". Книга про соліста "Братів Гадюкіних" отримала назву "Всьо чотко". Її автор, дослідник і вокаліст гурту "Мертвий півень" Юрій Рокецький протягом 4 років працював над матеріалами.