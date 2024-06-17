Учителям надо прочитать 10 новых книг: нардеп выступила с противоречивой идеей и нарвалась на шквал критики

Идея понравилась очень немногим

Народный депутат Украины Инна Совсун вызвала активную дискуссию в сети. Причиной стало ее неоднозначное высказывание в сторону учителей.

По ее словам, реформа образования произойдет, когда учителя прочитают 10 новых книг. Своими мыслями она поделилась в соцсети X.

"Ух, ворота в ад открылись в комментах под видео, где я говорю, что реформа в школе состоится тогда, когда каждый учитель и учительница прочтет 10 новых книг. Учителя – категорически против", — написала она, чем вызвала волну критики в сети.

Например, пользователь сети Вадим Назаренко отметил, что тем самым нардеп "обесценила работу десятков тысяч людей".

Другие пользователи сети тоже молчать не стали и отметили, что главной проблемой образования в Украине всегда были крайне низкие зарплаты педагогов и высокие нагрузки, из-за которых у них не остается времени и сил на самообразование.

Впрочем, нашлись и те, кто отметил, что дело не в зарплатах, поскольку свободных вакансий на рынке немного.

Но нашлись и те, кто не стал спорить с доводами Совсун.

Ранее "Телеграф" писал, что организатор бизнес-ивента, на котором выгнали девушку за украинский язык, Виталий Ступаенко извинился за инцидент. Он сказал, что несет полную ответственность за произошедшее.