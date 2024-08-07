Вдвое больше хасидов приедет в Умань в 2024 году: посол Израиля сделал прогноз на празднование Рош ха-Шана
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Несмотря на предостережения израильского правительства, паломники в этом году все равно приедут в Умань
В этом году в украинскую Умань могут приехать десятки тысяч паломников на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана. Ожидается, что их количество будет вдвое превышать текущее.
Такой прогноз озвучил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Подробностями он поделился в интервью РБК-Украина.
"По нашим прогнозам в этом году приедет почти вдвое больше, чем в прошлом году", — отметил он.
По словам Бродского, в прошлом году еще были опасения из-за ситуации с безопасностью, но поскольку ничего экстраординарного не произошло, паломники считают, что там будет безопасно. "Хотя мы продолжаем говорить о том, что Украина вообще не самое безопасное место в мире, идет война и все может быть", — добавил посол.
Бродский подчеркнул, что Украина не ограничивала въезд паломников, а Израиль технически не может и не хочет этого делать.
Посол также поблагодарил украинские службы, которые обеспечивают безопасность и порядок в Умани во время массовых мероприятий с участием граждан Израиля на протяжении многих лет.
"У нас очень хороший контакт с украинскими службами, обеспечивающими безопасность и порядок в Умани", — подчеркнул он.
По словам Бродского, в этом году, как и в предыдущие годы, запланирован приезд израильских полицейских в Украину. Они помогут украинским коллегам обеспечивать порядок и безопасность паломников в Умани.
Справка
Рош ха-Шана – это праздник наступления нового года в иудейской вере. Дата Рош ха-Шана ежегодно меняется и зависит от лунного цикла.
Для его празднования ежегодно хасиды съезжаются в Умань. Даже, несмотря на начало полномасштабной войны в Украине, хасиды не прекратили своих массовых визитов в украинскую Умань для празднования Рош ха-Шана.
Ранее "Телеграф" сообщил, что в Тернопольской области перевернулся автобус с паломниками.