Вдвічі більше хасидів приїде до Умані у 2024 році: посол Ізраїлю зробив прогноз на святкування Рош га-Шана

Попри застереження ізраїльського уряду, паломники цьогоріч все одно приїдуть в Умань

Цього року в українське місто Умань можуть приїхати десятки тисяч паломників на святкування єврейського нового року Рош га-Шана. Очікується, що їх кількість вдвічі перевищуватиме тогорічну.

Такий прогноз озвучив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський. Подробицями він поділився в інтерв'ю РБК — Украиїні.

"За нашими прогнозами цього року приїде майже вдвічі більше, ніж минулого року", — зауважив він.

За словами Бродського, минулого року ще були побоювання через ситуацію з безпекою, але оскільки нічого екстраординарного не сталося, паломники вважають, що там буде безпечно. "Хоча ми продовжуємо говорити про те, що Україна взагалі не найбезпечніше місце у світі, іде війна і все може бути", — додав посол.

Бродський підкреслив, що Україна не обмежувала в'їзд паломників, а Ізраїль технічно не може і не хоче цього робити.

Посол також подякував українським службам, які забезпечують безпеку та порядок в Умані під час масових заходів за участі громадян Ізраїлю впродовж багатьох років.

"У нас дуже гарний контакт із українськими службами, які забезпечують безпеку та порядок в Умані," — підкреслив він.

За словами Бродського, цьогоріч, як і в попередні роки, заплановано приїзд ізраїльських поліцейських в Україну. Вони допомагатимуть українським колегам забезпечувати порядок та безпеку паломників в Умані.

Довідка

Рош га-Шана — це свято настання нового року в юдейській вірі. Дата Рош га-Шана щорічно змінюється і залежить від місячного циклу.

Для його святкування щорічно хасиди з'їжджаються у місто Умань. Навіть попри початок повномасштабної війни в Україні, хасиди не припинили своїх масових візитів в українську Умань для святкування Рош га-Шана.

Раніше "Телеграф" повідомив, що на Тернопільщині перекинувся автобус із паломниками.