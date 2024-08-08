Блестящий ход Украины показал слабость Путина: что еще говорят на Западе о боях в Курской области

Боевые действия на Курщине стали неожиданностью и для Запада.

Во вторник, 6 августа, Вооруженные силы Украины якобы вошли на территорию Курской области РФ и смогли продвинуться в глубь приграничья. Российские ресурсы сообщают о потере контроля сразу над десятком населенных пунктов.

Украинская сторона никак не комментировала эту информацию, а в ЕС заявили, что Киев имеет законное право защищаться, в том числе нанося удары по агрессору на его территории. "Телеграф" проанализировал, что о событиях на Курщине пишут западные медиа и аналитики.

Подготовка к переговорам?

Известный австралийский генерал в отставке, стратег Мик Раян отмечает, что украинцам удалось удивить своей операцией и РФ, и наблюдателей на Западе.

"Это сначала рассматривался как очередной рейд в Россию, подобный предыдущим украинским операциям в мае 2023 года и марте 2024 года, но стало понятно, что это что-то другое", — пишет Раян.

По его наблюдениям, украинцы атаковали Курщину подготовленными бригадами и высокомобильными, механизированными силами: "Это отличается от российских атак на Харьков в последние месяцы. Высокий уровень мобильности необходим для создания или использования пробелов в защите противника и быстрого использования таких пробелов. Скорость и ударное действие жизненно важны".

Кроме того, австралиец пишет, что для атаки Украина задействовала "значительное количество" средств противовоздушной обороны: "Это свидетельствует о более эффективной среде противовоздушной обороны для украинцев, чем было создано для их контрнаступлений в 2023 году".

По мнению Раяна, Киев преследует тактическую, оперативную, стратегическую и политическую цели.

"На простейшем тактическом уровне эта операция будет заключаться в захвате земли и уничтожении российских наземных и воздушных сил. Это центральная роль сухопутных сил в войне…

Есть несколько возможных оперативных целей этой украинской атаки. Во-первых, Украина, возможно, стремится отвлечь российские силы от атак на Нью-Йорк и наступления на Торецк и Покровск. Это возможно, но учитывая преимущество России в живой силе, следует оценить, что такой результат маловероятен.

Еще одна оперативная цель, которая, скорее всего, будет реализована, состоит в том, чтобы вынудить россиян пересмотреть расположение своих сил в других местах на линии фронта. Россиянам придется ответить, и даже у них нет для этого бездонных ресурсов. Чтобы ответить на украинскую атаку на Курскую область, им придется прекратить оборону в другом месте", — считает Мик Раян.

Со стратегической точки зрения атака может являться попыткой замедлить или вообще уничтожить наступательный импульс России, который продолжается в течение 2024 года.

"Еще стратегической целью для Украины может быть то, что сейчас делают россияне на востоке Украины – захватить как можно больше территории на случай, если Украину заставят пойти на какое-либо урегулирование путем переговоров в конце 2024 или начале 2025 года. С частью территории вашего врага гораздо лучше вести переговоры, чем без нее", — отмечает Раян.

В то время, когда украинских защитников на востоке отбрасывают на нескольких направлениях, использование высокобоеспособных украинских боевых сил в районе Курска является "либо блестящим контрходом, чтобы изменить импульс в войне, либо стратегической ошибкой, усиливающей вызовы для оборонных операций Украины на востоке", — заключает эксперт.

Отправить сигнал Западу

Британская газета The Guardian пишет о том, что атака ВСУ, "скорее всего, является попыткой Украины, чья оборона растянута на восточном фронте, отвлечь часть российских сил для защиты части фронта, которая почти не была активной с начала 2022 года".

Информагентство Reuters обращает внимание на бои возле города Суджа — это, прежде всего, месторасположение газоизмерительной станции, через которую проходит крупнейший транспортный коридор поставок газа из России в ЕС.

"Битвы вокруг Суджи происходят на решающем этапе конфликта, величайшей сухопутной войны в Европе после Второй мировой войны. Киев обеспокоен тем, что поддержка США может уменьшиться, если республиканец Дональд Трамп победит на президентских выборах в ноябре.

Трамп заявил, что прекратит войну, и как Россия, так и Украина стремятся получить как можно более сильную позицию на поле боя. Украина хочет обуздать российские силы и показать Западу, что она все еще может вести большие сражения", — говорится в материале.

Как отмечает The New York Times, это третья по счету значительная наземная атака Украины на территорию России с начала полномасштабного вторжения.

"По оценкам некоторых аналитиков Украина ввела в Россию сотни военных. Это много, учитывая, что украинские силы находятся под сильным давлением вдоль линии фронта на юге и востоке своей страны, — говорится в статье. — Эта атака заставила некоторых военных аналитиков задуматься, почему Украина бросает людей и ресурсы в рискованную атаку, которая открывает новый фронт в то время, когда она ведет упорные бои за удержание позиций на собственной территории".

В комментарии Politico эксперт по военным вопросам британского Королевского Объединенного института оборонных исследований Мэтью Севилл заявил, что на этот раз элемент неожиданности оказывает иное влияние по сравнению с предыдущими атаками Украины в приграничных территориях, выявляя "слабые места" РФ.

Хотя до сих пор непонятно, какие цели преследует Украина во время наступления, целью может быть что угодно: от захвата большего количества пленных для будущих обменов до уничтожения стратегических военных объектов или просто отправки "сигнала международным партнерам, что Украина все еще борется", — сказал Севилл.

"Маловероятно, что план состоит в том, чтобы серьезно захватить сам Курск или попытаться удержать большие части российской территории", — сказал эксперт.

"Хорошо, что Украина предпринимает действия, которые удивляют россиян, — считает бывший командующий спецназом Польши Роман Полко. — Украина занимает оборонительную позицию и не в состоянии провести операцию, чтобы вытеснить Россию из оккупированных регионов, но Украина активно защищается".

"Нельзя позволить россиянам комфортно готовить новые атаки", — добавил он.

Слабость Путина

Известный финансист, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер, которого называют "врагом Путина на Западе" в интервью The Times Radio отметил, что события в Курской области заставляют российского диктатора выглядеть "слабым":

"Символично, что Путин выглядит слабым. Он начал то, что назвал "специальной военной операцией". Он даже занимался преследованием людей, называвших это войной. Вас могут посадить на три года, если называете это войной. Поэтому цель назвать это "специальной военной операцией" заключалась в том, чтобы это казалось чем-то далеким, чем-то, что не влияет на российский народ.

И вдруг кусок России аннексирован Украиной. Я, может быть, забегаю слишком вперед. Сейчас это всего несколько десятков километров, но символизм в этом необыкновенный. Потому что теперь как Путин охарактеризует это в этой собственной герметично закрытой "специальной военной операции"? Это война, которую он начал, и которая сейчас откусила кусок России", — сказал Браудер.

По его словам, теперь Кремлю придется пересмотреть, куда распределять свои ограниченные ресурсы.

"Если они ничего не сделают, чтобы остановить это продвижение… ситуация для них может стать хуже. Это имеет много последствий. Я считаю, что за этим следует очень внимательно следить в течение следующих дней и недель", — отметил он.

Больше о том, что происходит сейчас в Курской области, можно узнать на "Телеграфе" в специальном разделе, посвященном боевым действиям в регионе.