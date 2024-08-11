Шизофрения, деменция и не только: с какими расстройствами психики сейчас не мобилизуют

Люди с этими заболеваниями получат статус "непригодный к военной службе с исключением с воинского учета"

Во время военного положения и мобилизации в Украине не могут призвать человека, у которого есть некоторые виды психических расстройств. В полном списке этих болезней есть шизофрения, умственная отсталость, невротические расстройства и другие.

"Телеграф" рассказывает, с какими психическими заболеваниями человек не подлежит мобилизации. Он также получит статус "непригодный к военной службе с исключением с воинского учета", предоставив необходимые документы на ВВК.

Перечень болезней определен в тексте приказа Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

С какими психическими расстройствами не мобилизуют

Тяжелые и умеренно выраженные стойкие психические расстройства: все виды деменций, органический амнестический синдром, психические расстройства вследствие поражения головного мозга или соматической болезни; расстройства личности и поведения в результате поражения головного мозга.

Расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, опиоидов, каннабиоидов, седативных, снотворных, кокаина, галлюциногенов, летучих растворителей, наркотических средств и др.) при синдроме зависимости, которые являются резкими и стойкими.

Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами.

Невротические расстройства (фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматоформные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, ПТСР, депрессивный эпизод) при выраженных, стойких психических расстройствах с прогредиентным течением.

Поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций, расстройства поведения и эмоций в подростковом и зрелом возрасте, расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства, специфические расстройства речи и речи, способностей к обучению, расстройства двигательной функции, расстройства развитием и т.п., которые являются резко выраженными, со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям.

Глубокая и тяжелая умственная отсталость, а также умственная отсталость умеренной степени.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, с какими болезнями кожи в Украине не мобилизуют. Всего их есть пять в этом списке.