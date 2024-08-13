Есть два случая: когда военнообязанный может стать на учет не по месту прописки

Следует взять документы и в ТЦК заполнить заявление

Каждый военнообязанный должен стать на военный учет в ТЦК и СП по месту жительства, но есть случаи, когда это сделать невозможно.

Как рассказал юрист Дмитрий Франчук, пишет "РБК-Украина", военнообязанные могут встать на учет по новому месту обучения на период получения образования или при длительной работе в другом месте. На актуализацию данных у украинца есть семь дней.

По его словам, военнообязанному обязательно нужно сняться с военного учета по старому месту жительства и после этого стать на учет в другом месте.

Юрист также советует, чтобы мужчины самостоятельно обращались в ТЦК и СП, где они планируют обновить свои данные, и напоминает перечень необходимых документов:

паспорт гражданина Украины

идентификационный код

военный билет (если есть)

документ, подтверждающий изменение места жительства (например, справка о регистрации места жительства)

документ, подтверждающий причину смены места учета (например, справка из учебного заведения, трудовой договор)

По его словам, в военкомате мужчине необходимо будет заполнить заявление о взятии на учет и есть вероятность, что ему могут предложить пройти ВВК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно пройти военно-врачебную комиссию, если мужчина работает в другом городе.