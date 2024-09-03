Избавился от санкций и влюбился в светскую львицу: где сейчас экс-генпрокурор Пшонка и что о нем известно

Бывший генпрокурор сбежал из Украины после Революции Достоинства

Виктор Пшонка — скандальная фигура, бывший генпрокурор времен правительства Януковича и Азарова. Он запомнился украинцам своей любовью к роскоши и самолюбованию, а его вскрытый активистами особняк даже породил термин "Пшонка-стайл", который теперь используют для характеристики роскошно-безвкусных интерьеров в домах.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас скандальный экс-генпрокурор и коррупционер, 70-летний Виктор Пшонка и что о нем известно.

Пшонка в Верховной Раде времен Януковича. Фото: Getty Images

Виктор Пшонка сбежал из Украины после Революции Достоинства

В 2014 году власть Украины серьезно "очистилась" — из страны начали бежать топ-коррупционеры и представители правительства Януковича. Среди них был и генпрокурор Виктор Пшонка. Известно, что все они бежали в Россию, с которой во время своего правления трепетно хотели дружить и налаживать связи.

Как рассказал в 2023 году замруководителя Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Иван Бабенко, Янукович, Азаров и Пшонка точно живут в России и не покидали ее территорию ни разу после побега из Украины. Они не пересекали границы РФ даже в "дружественные страны". Очень вероятно, что Пшонка поселился недалеко от Януковича в подмосковной Рублевке.

Пшонка избавился от санкций Евросоюза

После побега из Украины в 2024 году на Виктора Пшонку и его сына Артема наложил свои санкции Евросоюз. Они числились как лица, подлежащие уголовному преследованию в Украине за "хищение украинских государственных средств и их незаконное перемещение за пределы Украины". Однако, уже летом 2023 года появилась информация, что Пшонке удалось через Суд общей юрисдикции Европейского Союза удалить свое имя из санкционного списка.

Новая любовь Пшонки

Женой Виктора Пшонки во время его деятельности в Украине была кандидат экономических наук, первая вице-президент Донецкой торгово-промышленной палаты Пшонка Ольга Геннадиевна. Однако летом 2014 года появились слухи, что на тот момент 60-летний экс-генпрокурор и беглец Пшонка развелся с женой, так как влюбился в московскую светскую львицу Марию Лоренцо.

Поговаривали, что Виктор Пшонка встретил Марию Лоренцо на одной из московских вечеринок и она наповал сразила седовласого экс-прокурора так как была в костюме сотрудника полиции.

Стоит отметить, что информацию о новой любви Виктора Пшонки в 2014 году распространил Антон Геращенко. Он даже перепроверил этот факт через свои источники, приближенные к Януковичу и Пшонке.

"Мне подтвердили, что роман Виктора Пшонки с светской львицей Марией Лоренцо действительно имеет место. Но на развод Виктор Павлович подал совсем не потому. Просто он хочет таким образом обезопасить свои активы и дать возможность супруге дистанцироваться от него ради сохранения семейной казны", — написал тогда Геращенко в своем Facebook и добавил фото новой зазнобы Пшонки.

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