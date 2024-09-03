Позбувся санкцій і закохався у світську левицю: де зараз ексгенпрокурор Пшонка і що про нього відомо

Колишній генпрокурор втік з України після Революції Гідності

Віктор Пшонка — скандальна постать, колишній генпрокурор часів уряду Януковича та Азарова. Він запам’ятався українцям своєю любов’ю до розкоші та самолюбування, а його розкритий активістами особняк навіть породив термін "Пшонка-стайл", який тепер використовують для характеристики розкішно-безглуздих інтер’єрів у будинках.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз скандальний ексгенпрокурор та корупціонер, 70-річний Віктор Пшонка і що про нього відомо.

Пшонка у Верховній Раді часів Януковича Фото: Getty Images

Віктор Пшонка втік з України після Революції Гідності

2014 року влада України серйозно "очистилася" — з країни почали тікати топ-корупціонери та представники режиму Януковича. Серед них був генпрокурор Віктор Пшонка. Відомо, що всі вони — зрадники і корупціонери — втекли до Росії, з якою під час свого правління трепетно хотіли дружити та налагоджувати зв’язки.

Як розповів у 2023 році заступник керівника Департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора Іван Бабенко, Янукович, Азаров та Пшонка точно живуть у Росії і не залишали її територію жодного разу після втечі з України. Вони не перетинали кордони РФ навіть у "дружні країни". Дуже ймовірно, що Пшонка оселився неподалік Януковича в підмосковній Рубльовці.

Пшонка позбавився санкцій Євросоюзу

Після втечі з України у 2024 році на Віктора Пшонку та його сина Артема наклав свої санкції Євросоюз. Вони вважалися особами, які підлягають кримінальному переслідуванню в Україні за "розкрадання українських державних коштів та їхнє незаконне переміщення за межі України". Проте вже влітку 2023 року з’явилася інформація, що Пшонці вдалося через Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу прибрати своє ім’я зі списку санкцій.

Нове кохання Пшонки

Дружиною Віктора Пшонки під час його діяльності в Україні була кандидат економічних наук, перша віце-президент Донецької торгово-промислової палати Пшонка Ольга Геннадіївна. Проте влітку 2014 року з’явилися чутки, що на той момент 60-річний екс-генпрокурор та втікач Пшонка розлучився з дружиною, бо закохався у московську світську левицю Марію Лоренцо.

Подейкували, що Віктор Пшонка зустрів Марію Лоренцо на одній із московських вечірок і вона наповал вразила сивого експрокурора, оскільки була в костюмі співробітника поліції.

Варто зазначити, що інформацію про нове кохання Віктора Пшонки у 2014 році поширив Антон Геращенко. Він навіть перевіряв ще раз цей факт через свої джерела, наближені до Януковича і Пшонки.

"Мені підтвердили, що роман Віктора Пшонки зі світською левицею Марією Лоренцо справді має місце. Але на розлучення Віктор Павлович подав зовсім не тому. Просто він хоче таким чином убезпечити свої активи та дати можливість дружині дистанціюватися від нього заради збереження сімейної скарбниці", — написав. тоді Геращенко у своєму Facebook і додав фото нової зазноби Пшонки.

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