Что известно о жене и дочери лживого главы МИД РФ Сергея Лаврова

На днях в сети появились слухи о возможной смерти главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Это произошло после двусмысленных намеков постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы в соцсети Х. Позже эти слухи были опровержены — Лавров выступил перед студентами Московского университе. Однако, интерес к его личности заметно возрос.

В связи с этим "Телеграф" решил выяснить, как выглядят жена и единственная дочь Лаврова, чем они занимаются и как живут.

Жена Лаврова — что о ней известно

О жене публичного деятеля Сергея Лаврова известно не много. Ее зовут Мария, она родилась 4 апреля 1950 года в Москве. Сейчас ей 74 года и она всю жизнь остается в тени мужа-министра. Также известно, что будущая жена главы МИД РФ Мария после окончания школы поступила в Московский педагогический институт, где получила филологическое образование. Есть информация о том, что жена Лаврова в свое время работала в библиотеке Постоянного представительства РФ при ООН.

В браке Лаврова и его жены Марии родилась единственная дочь, которую назвали Екатериной. Она имеет американское гражданство и после замужества носит фамилию Винокурова.

Екатерина Винокурова — дочь Лаврова и жена российского бизнесмена

Дочь Лаврова Екатерина родилась в Нью-Йорке в 1982 году, сейчас ей 42 года. Известно, что она закончила школу в США, получила образование в Колумбийском университете, где изучала политологию. Также получила диплом магистра по экономике в Лондоне. Однако, выходить замуж за иностранца и жить на Западе не захотела.

Дочь Лаврова вернулась в Москву и сначала работала директором российского отделения британского аукционного дома Christie’s, который занимается продажей антиквариата и предметов искусства. Позже Екатерина обосновала свой бизнес — компанию Smart Art, которая занимается продвижением и развитием предметов искусства и является посредником между коллекционерами и художниками.

В 2010 году Екатерина вышла замуж за российского бизнесмена Александра Винокурова, с которым познакомилась в 2008 году в Лондоне, и который имеет не только российское, но и израильское гражданство. У пары родилось двое детей — в 2010 году сын, а в 2013 дочь. Дочь Лаврова с мужем жили в России, как минимум до санкций Запада. Однако она со своим американским гражданством, а ее муж с израильским, могут запросто выезжать за пределы России, как и их дети.

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