Убежали и живут без проблем: почему таких, как Дмитрук, очень тяжело вернуть в Украину

Беглецы могут украсть миллионы на Родине и спокойно отдыхать за границей

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с силовиками по наказанию сбежавших из Украины предателей. Уже через несколько дней, по его словам, ожидаются конкретные предложения от правоохранителей и пограничников, заявил тогда глава государства в комментарии "Телеграфу".

Реально ли вернуть нардепов и госчиновников, покинувших страну несмотря на уголовные производства, и на каком этапе этот процесс может потерпеть неудачу, мы решили спросить у адвоката по экстрадиции.

Самые громкие случаи

До сих пор скандальные и одиозные лица могут фактически беспрепятственно покидать страну. Бегство нардепа Артема Дмитрука, ярого сторонника УПЦ МП, лишь усилило обсуждение проблемы безнаказанности. Стоит напомнить, что он уехал из страны именно накануне оглашения подозрения [в нападении на правоохранителя и попытке похитить оружие]. Но вместо того, чтобы сотрудничать со следствием, избрал другой путь.

Конечно, этот случай не уникален, а скорее уже классический пример того, как некоторые чиновники и нардепы буквально убегают от своих проблем. К примеру, уже после полномасштабного вторжения выехал из страны бывший глава фракции "Партии регионов" в ВР, эксдепутат Александр Ефремов, которого в Украине обвиняют в государственной измене. Пересекал границу через Словакию, но сейчас находится в Москве в элитных апартаментах.

В другом направлении исчез экспредседатель Конституционного суда Александр Тупицкий. В разгар боевых действий в Киевской области он нелегально покинул страну из-за Венгрии и, как считается, осел в столице Австрии. Тупицкий не только фигурант уголовного дела в Украине, но находится под санкциями США за коррупционную деятельность, включая взяточничество в украинской судебной системе.

В международный розыск (но пока безрезультатно) объявили экспредседателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко. НАБУ и САП разоблачили его на нанесении госбанка 206 миллионов гривен убытка. 20 сентября 2022 года Шевченко уехал из Украины по служебному паспорту в командировку в Лондон. Поездка должна была закончиться через день, но домой чиновник не вернулся. Кроме того, что в отпуск он отправил себя самостоятельно, впоследствии продлил его до 7 октября. Тогда его адвокат заявил, что подзащитный находится на лечении и имеет право самостоятельно решать, сотрудничать ли ему со следствием.

Еще одно скандальное лицо — бывший народный депутат Украины VII и VIII созывов, владелец заблокированного пророссийского телеканала "НАШ" Евгений Мураев. В мае 2022 года он пересек украинско-венгерскую границу в Закарпатье. СБУ также обвиняла его в государственной измене.

В октябре 2023 года границу между Румынией и Венгрией пересек нардеп Ярослав Дубневич, обвиняемый в раскрытии более 2 миллиардов гривен и нанесении убытков "Укрзализныци" на 93 миллиона гривен.

Во время полномасштабной войны страну оставил также заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, обвиняемый в нанесении ущерба государству около 18 миллионов гривен. Его сын, кстати, строит себе виллу в Испании. Список можно дополнять долго.

Деньги и связи — вот что помогает беглецам оставаться нетронутыми

Несмотря на обширный список беглецов, обеспечить их возвращение в Украину на практике довольно сложно. Детали этого процесса "Телеграфу" разъяснила старший юрист ЮК "Приходько и партнеры" и адвокат по экстрадиции Лилия Мамедова.

— На самом деле, процедура возвращения личности в Украину предусматривает много бюрократии, в процессе есть множество нюансов, которые опытный адвокат может использовать в пользу своего клиента. Если у адвоката беглеца есть необходимые знания и сотрудничает с коллегой за рубежом, то получить политическое убежище, особенно в Европе, не составит большой проблемы, — говорит она.

По словам юристки, ключевым фактором в процессе возвращения является наличие значимых правовых оснований. Как правило, это открытое уголовное производство, зачастую связанное с хищением государственного имущества или коррупцией высокого уровня. Это классический сценарий для наших беглых политиков.

Процесс экстрадиции начинается с подачи официального запроса от Офиса Генерального прокурора Украины в Интерпол.

— Сначала дело проходит через украинский отдел, где тщательно проверяется обоснованность запроса и его соответствие международным нормам. После этого материалы передаются в главный офис Интерпола в Лионе (город во Франции – Ред .), — разъясняет Мамедова путь документов через международные инстанции.

Главный офис Интерпола во Франции

Тогда Лион определяет достаточно ли оснований для подачи человека в международный розыск. Получить такую "красную карточку" гораздо сложнее, чем попасть в украинский розыск. Но если есть реальные основания считать лицо причастным к уголовному правонарушению, в международный розыск его также объявят.

— Если человека задержат на паспортном контроле, например, во Франции, у него будет около 30 дней, чтобы доказать свою невиновность и обжаловать красную карточку. Возможно ли это? Скажу больше: это вполне реально. Беглецам, которые в Украине присвоили большие суммы денег, как правило, не сложно нанять лучших международных адвокатов. А в Европе, честно говоря, юристам очень легко действовать в таких случаях. Здесь главное время, — говорит Лилия Мамедова.

"Безопасные гавани" для беглецов

Однако даже когда все юридические процедуры соблюдены, существуют "безопасные гавани" для беглецов – страны альянса БРИКС. Там группа стран фактически создала зону, где международное право работает избирательно. В этот альянс входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, а недавно присоединились Иран, Эфиопия, Египет и ОАЭ.

Россия, к слову, является одной из стран-основательниц этого Альянса.

Неформальная встреча БРИКС во время саммита G20 в Осаке в 2019 году

— В этих странах лицо, разыскиваемое за серьезные экономические преступления в Украине, может чувствовать себя относительно спокойно. В том числе и наши народные эксдепутаты, утверждает Мамедова. — Здесь не только о выдаче — часто нет даже базового международного сотрудничества по таким делам.

Именно поэтому, спасая себя от последствий, наши пророссийские чиновники нередко отправляются в Россию. Кремль систематически игнорирует любые запросы по экстрадиции, особенно когда речь идет о лицах, связанных с Украиной.

— К сожалению, есть определенный механизм, определяющий правила игры. Человек, подозреваемый в хищении миллиардов из украинского бюджета, может спокойно проживать и даже наслаждаться роскошной жизнью за границей. На самом деле с этим нужно что-то делать, потому что действенные механизмы, когда это нужно, просто отсутствуют, — объясняет адвокат.

Каков шанс, что Интерпол поможет вернуть Украине предателей?

Интерпол время от времени способствует возвращению украинских правонарушителей на родину. Однако количество успешных экстрадиций значительно уступает числу поданных запросов.

Как повествует "Телеграфу" Мамедова, эффективна эта организация тогда, когда у беглеца нет армии адвокатов. Когда же есть команда опытных юристов, способных закрыть каждую потенциальную "дыру" в деле, ситуация кардинально меняется.

По словам Мамедовой, получение политического убежища, которое часто становится ключевым фактором во избежании экстрадиции, может произойти удивительно быстро при наличии соответствующих ресурсов.

— В моей практике был случай, когда с момента задержания до получения надежного статуса в Испании прошло всего 30 дней. Эта история не касается Украины, и клиент был внесен в международный розыск по ошибке. Однако этот механизм может работать как в нашу пользу, так и против нас, – рассказывает она.

Стоит отметить, и сам Зеленский признает, что заставить беглецов вернуться очень тяжело.

— Есть сложности по возвращению госпредателей, коллаборантов и т.д. Очень сложный процесс экстрадиции. Во-первых, страны не депортируют людей, у которых такая статья (госизмена), потому что они подают там в суд и говорят, что это политическое преследование, — говорил глава государства на пресс-конференции.

По словам Зеленского, для того чтобы решить эту проблему, вероятно, будут предложены изменения в законодательство.

Беглецам могут давать время на возвращение

После исчезновения Дмитрука Офисом генпрокурора было заявлено о намерении использовать все законные средства для его возвращения, если он не появится сам. Депутат предоставлял возможность прийти на допрос в четверг или пятницу и сотрудничать со следствием.

По словам Мамедовой, беглецы могут рассчитывать на определенные льготы, если добровольно вернутся и поделятся важной информацией о других беглецах или международных преступлениях. В таких ситуациях офис Генпрокурора может рассмотреть возможность заключения соглашения о признании виновности, что позволит смягчить наказание или даже освободить лицо от уголовной ответственности.

Однако дальнейшие действия зависят от первоначального обвинения. Ведь спектр здесь широк — от мошенничества до государственной измены.

— Государственная измена — это не одна статья. Есть еще коллаборативная деятельность, предоставление информации врагу. Это ряд статей, и это очень серьезно. Для юриста государственная измена и коллаборация — это разные вещи, хотя рядовые граждане часто воспринимают их как нечто подобное, — добавляет эксперт.

А самая тяжелая статья в Уголовном кодексе — это не убийство. Это именно государственная измена.

А грозит ли экстрадиция ухилянтам?

Как пояснила юрист "Телеграфа", статус личности не влияет на процедуру экстрадиции. Политики и обычные граждане, включая сбежавших избегая мобилизации, подлежат одинаковому алгоритму международного розыска. Главное условие — открытое уголовное производство.

— Отличие состоит разве что в том, что делам политиков уделяют гораздо больше внимания как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны медиа и общественности, — говорит юрист.

Не всякий случай попадает в поле зрения Интерпола. Обычно организация сосредотачивается на розыске выдающихся лиц, чье возвращение на практике все равно оказывается сложной задачей.

Напомним, ОП не впервые пытается убедить союзников вернуть и мужчин-уклонистов. Однако большинство стран неохотно откликаются на такие призывы. В частности, Польша и Чехия, как и другие государства Центральной и Восточной Европы, испытывают нехватку рабочих рук, поэтому не хотят избавляться от ценных кадров.

Массовая экстрадиция украинцев из других стран вряд ли начнется в ближайшее время, потому что реализовать такое крайне сложно. По мнению Мамедовой, такие стремления указывают только на глубокие проблемы в системе государственного управления.

— Если государство нацелено вернуть определенную часть людей, а страны отказываются сотрудничать, выход один – создавать достойные условия в самой Украине, — утверждает юрист.