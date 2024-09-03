Шуфрича скоро будут судить: дело сдвинулось с мертвой точки

Ему инкриминируют не только госизмену

Досудебное расследование дела финансирования депутатом от партии "Оппозиция платформа — при жизни" российской гвардии во временно оккупированном Крыму завершено. Вероятно, речь идет о Несторе Шуфриче.

В Государственном бюро расследований (ГБР) при обнародовании этой информации имя фигуранта не назвали. Однако из материалов дела следует, что речь идет именно о нем и его экспомощнике Вячеславе Черепане.

"Им инкриминировано финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины). Кроме этого народному избраннику также инкриминировано государственную измену (ч.1 ст.111 УК Украины)", — говорится в сообщении.

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.

Что известно о деле Шуфрича

Следователи установили, что Шуфрич и Черепань вместе с другими доверенными лицами после оккупации полуострова обеспечили регистрацию недвижимости по законам РФ. Нардеп от ОПЗЖ приобрел это имущество еще в 2013 году.

Кроме этого, в 2016 году для охраны этого имущества на ВОТ обвиняемые подписали договор с Росгвардией в Крыму. Затем они передали и перечислили Росгвардии РФ более 648,7 тыс. российских рублей за охрану имущества.

В сентябре 2023 года ему объявили подозрение. По материалам дела, Шуфрича завербовала ФСБ РФ. Он выполнял задание одного из бывших заместителей секретарей СНБО, который в 2014 году уехал в Москву.

В своих выступлениях и интервью нардеп публично поддерживал и озвучивал нарратив России, проводя подрывную деятельность против Украины. Шуфрич был за пророссийское будущее Украины. И даже после оккупации территорий Украины депутат не изменил взглядов и поддерживал пропаганду Кремля.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Шуфрич вывез семью в Венгрию и спрятал там активы.