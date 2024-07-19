Красиво жить не запретишь: сын экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского строит себе виллу в Испании

Михаил Гладковский – наименее публичный из семьи Гладковских и долго избегал внимания расследователей

Сын бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, 28-летний Михаил, еще в начале полномасштабного вторжения российских террористов в Украину приобрел участок в элитном поселении на южном побережье Испании, в провинции Малага. Сейчас там полным ходом идет строительство роскошной виллы ценой в миллионы евро.

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы". Отмечается, что новая вилла находится в элитном городке La Zagaleta, соседи младшего Гладковского – звезды шоубиза, бизнесмены и спортсмены, а буквально в 15 минутах от виллы Михаила расположено еще одно имение семьи Гладковских.

Согласно данным журналистов, приобрели участок в апреле 2022 года, а уже в июне там начались строительные работы. Судя по спутниковым снимкам, сейчас на участке ведутся работы по возведению самого здания виллы: замечены стены и строительный кран. Точную стоимость виллы установить сложно: на сайте элитного поселения участка вместе со стандартным проектом виллы стоит 2,5 млн евро.

Однако младшему Гладковскому проект разрабатывал наемный архитектор – в документах, полученных журналистами, только разработка стоит не менее 4,5 млн евро. Общая стоимость виллы таким образом может достигать 15 миллионов евро.

Откуда такие средства – неизвестно. Оба Гладковских проигнорировали просьбу журналистов прокомментировать источники происхождения денег и не ответили ни на один звонок или сообщении. Впрочем, Михаилу Гладковскому не привыкать – он наименее публичен из семьи Гладковских и долго избегал внимания расследователей. Он является совладельцем нескольких компаний по структуре старшего Гладковского, то есть причастен к семейному бизнесу. Однако в отличие от отца и брата Игоря Михаил почти нигде не светится. Последняя публикация, где он появлялся публично – свадьба Михаила Гладковского в роскошном отеле в Венеции в 2018 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что в октябре 2023-го сыну Гладковского Игорю сообщили о подозрении в нанесении ущерба государству на 13 млн гривен.

В апреле 2024 стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро разыскивает бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Его обвиняют в злоупотреблениях при покупке автомобилей для армии.

19 октября 2019 года ВАКС арестовал бывшего первого заместителя секретаря СНБО с альтернативой внесения 10,6 млн грн залога, а 21 октября 2019 за него внесли залог. В марте 2022 года суд обратил залог в пользу ВСУ и изменил меру пресечения на личное обязательство. После этого обвиняемый перестал появляться на судебных заседаниях, а по информации НАБУ и САП выехал за границу. Следовательно, его объявили в розыск.