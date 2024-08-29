Нардепа Дмитрука объявили в международный розыск: что ему теперь грозит

Ранее нардепа причитали подозрение

Государственное бюро расследований объявило в международный розыск народного депутата Артема Дмитрука. Он незаконно пересек государственную границу.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Там отметили, что нардеп подозревается в нападениях на граждан Украины.

По данным следствия, во время пребывания в Одессе подозреваемый вместе с сообщниками напал на сотрудника правоохранительного органа, выполнявшего на тот момент свои служебные обязанности. При этом народный депутат умышленно нанес правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить у него оружие.

Также, по данным ДБР, в Киеве у депутата возник спор с одним из граждан, во время которого он нанес мужчине несколько ударов, в том числе в голову. Согласно заключению эксперта, в результате противоправных действий нардепа потерпевшему нанесены телесные повреждения средней тяжести.

Народный депутат Украины подозревается:

в умышленном причинении группой лиц работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 УК Украины);

похищении огнестрельного оружия группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 УК Украины);

преднамеренном нанесении телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УК Украины);

грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

Что означает объявление в международный розыск

Международный розыск – процедура, позволяющая правоохранительным органам разных стран сотрудничать в розыске и задержании лиц, находящихся в розыске за уголовные правонарушения. После публикации карты розыска лица в базе данных Интерпола, правоохранительные органы всех стран-участниц Интерпола имеют право задержать находящееся в розыске лицо и сообщить об этом Укрбюро Интерпола.

После объявления лица в международный розыск с использованием каналов и возможностей Интерпола становится возможной дальнейшая его экстрадиция в рамках международной правовой помощи. Для этого компетентный орган иностранного государства сначала должен установить местонахождение и задержать лицо.

Напомним, что информация о бегстве Артема Дмитрука появилась в СМИ 25 августа. Границу Украины и Молдовы он пересек днем раньше. Как только стало известно о том, что нардепа нет в стране, ему сообщили о подозрении в нападении на сотрудника правоохранительного органа. Сам нардеп заявил, что власти "охотятся" на него и все дела против него сфабрикованы.

Министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос сообщил, что Дмитрук умолчал о своем статусе. Молдавским пограничникам он представился рядовым украинцем, а не членом парламента страны.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский отреагировал на побег депутата. Он выступил с речью в адрес всех, кто предал Украину.