"Получат то, что заслуживают": Зеленский сделал важное заявление после побега нардепа Дмитрука

Глава государства резко высказался в сторону предателей

В воскресенье, 25 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что те, кто предал нашу страну, помогал РФ, или оправдывал агрессию, получит то, чего заслуживает. Скорее всего, он намекает на народного депутата Артема Дмитрука, который мог пересечь государственную границу.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к народу. Он добавляет, что нашей стране нужны четкие ответы на такие лица.

"О тех, кто работает против нашего государства: предателей Украины, которые помогали российской агрессии или оправдывают ее, сбежавших из Украины, скрываясь от ответственности. Нашему государству нужны четкие ответы на такие лица. Четкая ответственность. Чтобы все эти "товарищи" получили то, чего заслуживают, где бы они ни прятались и куда бы побежали", — сказал Зеленский.

Кроме того, в понедельник, 26 августа, президент назначил совещание. Там должны присутствовать руководители правоохранительных органов, а также руководители других ведомств.

"На завтра я назначил совещание с участием руководителей правоохранительных органов Украины – СБУ, МВД, ДБР. А также будут руководители НАБУ, САП, глава Государственной пограничной службы Украины, Генеральный прокурор, представители разведки. Многие вещи надо завтра обсудить на этой встрече и сделать выводы сделать ", — подытожил он.

Добавим, сегодня, 25 августа, в СМИ появилась информация, что народный депутат Артем Дмитрук мог уехать за границу. Согласно сообщениям, он якобы пересек границу Украины и Молдовы в субботу, 24 августа.

Однако, по данным проинформированных источников "Телеграфа", Дмитрук официально не пересекал государственную границу Украины. То есть, он мог проникнуть на территорию соседней страны не через пункт пропуска или по поддельным документам.

Ранее "Телеграф" писал, что Артему Дмитруку сообщили о подозрении. Он отреагировал на это.