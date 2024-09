Украинский бизнесмен из списка Интерпола в разгар войны ведет бизнес в Европе

Находящаяся в розыске активность нашего соотечественника за рубежом привлекает внимание.

Уголовные дела на Родине и пребывание в международном розыске не мешают скандальному украинскому бизнесмену Дмитрию Федотенкову свободно чувствовать себя в австрийской столице. Здесь в Вене, в сотрудничестве с местными рестораторами, он развивает сеть заведений премиум класса. Вопросы к их работе возникали как у правоохранителей, так и у прессы, но, кажется, нашего соотечественника это не очень смущает. Равно как и не претит украинцу сотрудничество на российском рынке с консорциумом, руководство которого имеет в консультантах Медведчука – брата бывшего депутата-предателя.

"Телеграф" узнал, что известно о зарубежном бизнесе украинца, "прославившегося" махинациями в строительной сфере, и каким образом ему удалось в разгар войны оставить за собой контроль за сетью заведений питания на территории страны-агрессора.

"Боровся" с контрабандой и дружил со "слугой народа"

В Украине имя 44-летнего Дмитрия Федотенкова ассоциируется, прежде всего, с сетью ресторанов "Tarantino Family" и строительной корпорацией "Укрбуд". Но в "анамнезе" у бизнесмена были и другие сферы деятельности. Из открытых источников известно, что в 2008 году он вместе с Сергеем Матвиенко был владельцем общества с ограниченной ответственностью "Агама Трейд" – украинского филиала российской компании по поставке продуктов глубокой заморозки. В том числе и европейских морепродуктов. Компания работала в тесном контакте с партнерами из РФ, имела перерабатывающее предприятие на территории Киевской области, но в октябре 2020 года, по данным Clarity Project, прекратила свое существование.

Как ФЛП Федотенков зарегистрировался еще в 2004 году, среди видов деятельности розничная торговля и деятельность ресторанов.

И уже тогда к Федотенкову были вопросы у правоохранителей. В СМИ есть упоминания о том, что его подозревали в контрабанде креветок, уклонении от уплаты налогов на добавленную стоимость и нарушении порядка ведения налогового учета. Понес ли он за это наказание, информация в открытых источниках отсутствует. При этом один из телеграмм каналов высказывал предположение, что свободно чувствовать себя на этом рынке Федотенкову помогали приятельско-партнерские отношения с эксдепутатом от партии "Слуга народа" Юрием Аристовым (потерял мандат из-за отдыха на Мальдивах в разгар войны). Последний был также причастен к компании, импортировавшей живые морепродукты и рыбу премиум класса, а его бывшая жена Марина занималась ресторанным бизнесом.

Сотрудничать с российским бизнесом Федотенков начал еще задолго до войны.

Имел Федотенков и опыт работы в качестве чиновника. В марте далекого 2010 его назначили на должность заместителя председателя Государственного комитета рыбного хозяйства Украины. Тогда Федотенков рассказывал журналистам о планах по возвращению океанических судов, работавших в оффшорных зонах и не приносивших прибыль стране, борьбе с браконьерством и контрабандой черной икры, квотировании импорта рыбы и т.д.

О реальных достижениях Федотенкова в этом направлении общественности неизвестно, а позже он активно критиковал управленческую систему, к которой пытался присоединиться. К примеру, заявлял в эфире программы "Свобода слова" : что "наибольший плюс, это когда государство никуда не вмешивается". Разговор состоялся в 2020 году в разгар пандемии коронавируса в контексте ограничительных мер для ресторанов.

В ноябре 2020 года Юлия Федотенкова отмечала день рождения в Турции с российской группой

Тогда Федотенков жаловался, что был вынужден отправить в отпуск за свой счет 3 тысячи работников. И отмечал, что в этом бизнесе он 20 лет, а попутно вспоминал, что еще занимается "сервисом и гостиницами".

Во время войны русский след в ресторанах не исчез

Именно на этот период – с 2017 по 2021 год – приходится наибольшая активность Федотенкова в ресторанной отрасли. В украинские столицы под маркой "Tarantino Family" (за ней стоит ООО "ФМ Групп", руководителями которой являются Дмитрий Федотенков и Сергей Матвиенко, а основным владельцем — кипрская компания "АНТОРЕАЛ ИСТЕЙТС ЛИМИТЕД", плюс 1% владеет Игорь Бородавко — Авт.) работало 57 заведений японской, итальянской, украинской кухонь. Это, в частности "Мураками", "Руккола", "Вилла Ривьера", "Tarantino Italian&grill", "Вареничная на Крещатике", а также сети домашней кухни "Вкусный картофель" и "Дрова", пиццерии "Папа Джон", кофе "Кофе тайм" и т.д. Еще 17 заведений ООО "ФМ Групп" действовали в Москве и одно в Лондоне.

Ранее на сайте по поиску персонала были указаны как украинские заведения сети, так и российские.

С началом полномасштабного вторжения от сотрудничества с Россией Федотенков публично пытался дистанцироваться. Но в июне 2022 года стало понятно, что только формально, ведь тогда разразился скандал с российским следом в известной сети.

"Владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны-агрессора путем переименования московской части бизнеса и передав ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору. Следствием также установлено, что участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию России, а также на счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России", — говорилось в официальном сообщении Киевской городской прокуратуры.

По факту действий, направленных на подрыв национальной безопасности и поддержки государства агрессора после силового вторжения на территорию Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины), прокуратура открыла уголовное производство и провела обыски в офисе группы компаний, руководившей разветвленным ресторанным бизнесом.

И хотя название сети прокуратура не называла, количество заведений, место расположения офмса и работа на российском рынке в бекграунде быстро навела журналистов на мысль, что речь идет о "Tarantino Family". Подтверждение этому есть и в документах, в частности, в определении Киевского апелляционного суда от 23 октября 2023 года речь идет об аресте имущества, изъятого при обыске в офисе ООО "ФМ Групп", которая управляет ресторанным брендом.

В этом же документе говорится, что в России "Tarantino Family" в определенный момент стал "Rest Family". При этом украинский бренд фактически был там представлен двумя – "Tar" и "Ant.ino", то есть была использована та же фамилия американского режиссера, только разделенная пополам. За ними стоит кипрская компания "Shemerdo investments" и именно она владеет правами на торговые марки "Вареническая №1", "Руккола", "Жадный лось", зарегистрированные на Федотенкова и партнера.

В Москве работает и сейчас несколько ресторанов под названием "Руккола", правом на торговую марку владеет кипрская компания.

Та же компания является владельцем ООО "Рестхолдинг", являющегося управляющей компанией "Rest Family", и входит в концерн "Россиум". В его составе и инвестиционно-девелоперский холдинг "Инград", работающий на рынке жилой и коммерческой недвижимости московского региона. Контролируют "Россиум" два олигарха — Роман Авдеев и Сергей Судариков, поддерживающие Путина, а советником гендиректора по инвестициям в нефинансовые активы значится Сергей Медведук – брат Виктор Медведчука – бывшего нардепа, обвиненного в Украине в госизмене.

СМИ обнародовали предположение, что за российскую долю "семейного бизнеса" могли отвечать родители жены Федотенкова Юлии (девичья фамилия Бородавко). Якобы на Игоря и Татьяну Бородавко были зарегистрированы подставные юридические лица, которые позволяли вести бизнес и получать прибыль на территории страны-агрессора. И фамилии тестя, как сообщалось, есть среди владельцев украинской сети.

Даже в российской соцсети жена Федотенкова указан как родной город Киев.

В медиа упоминалось, что Юлия, как и ее отец, – уроженка России и якобы даже имеет паспорт с двуглавой курицей. Но на ее страницах в соцсетях указан как родной город – Киев, а город, где училась, – Львов. Она сама позиционирует себя как соучредительница и совладелица (обязанности делит с Надеждой Хачатуровой) кафе-сыроварни "Мацони" и кавказского ресторана "Чачаварня". С началом войны Федотенкова публиковала посты с осуждением действий РФ, сборов в поддержку военных, сочуствие пострадавшим от обстрелов врага.

От проблемной сети вовремя избавился

В компании от обвинений отбились официальным заявлением (его приводит, в частности, сайт Obozrevatel со ссылкой на официальный сайт, но сейчас страница выдает ошибку). В нем назвали обвинения безосновательными и имеющими признаки недобросовестной конкуренции. Плюс отметили, что правоохранители на самом деле давят на бизнес и нанесли своими действиями вред репутации. Как козырь в рукаве, традиционно используемом для доказывания проукраинской позиции, в компании отметили: в первые дни войны рестораны кормили военных, терробороновцев и гражданских, потратив на это 25 млн. гривен.

Чтобы выяснить, на каком этапе находится расследование и действительно ли дело касается известного ресторанного бренда, "Телеграф" направил запрос в Генпрокуратуру. Его переадресовали еще в середине августа "распорядителю информации" — Подольской окружной прокуратуре города Киева. Но на момент выхода материала ответа оттуда не поступало.

На данный момент Федотенков не имеет отношения к сети "Tarantino Family", потому что еще в сентябре 2022-го вместе с партнером Сергеем Матвиенко продал ее. В комментарии The Village Украина бизнесмен отмечал, что на такое решение его натолкнули "события конца мая", то есть обыски и возбуждено уголовное дело. Примерная стоимость сделки, по данным украинских медиа, составляла 10-12 млн. долларов.

Новый владелец сети ресторанов появился после обысков в фирме и скандала с работой в РФ.

Новым владельцем сети ресторанов (включает, по данным официального сайта, рестораны "Мураками" и "Рукола", "Хачапури и вино", Market plaza, Circolo Centrale, Spezzo, "Буффалино", Компот, Одесса Мама", а также службу доставки) стал бизнесмен из Германии Флориан Болен , которому принадлежит сеть German Kraft Beer в Великобритании и Германии. Тогда же он объявлял о планах создать фуд-холл в австрийской столице Вене и реконструировать Житний рынок в Киеве (в части отечественного объекта свои обязательства не выполнил – Авт.).

Из-за махинаций с застройщиком объявлен в международный розыск

Параллельно с ресторанным бизнесом Федотенков реализовал свои предпринимательские таланты и в строительной отрасли. В частности, стал совладельцем компаний из государственной корпорации "Укрбуд". В комментариях изданию NB в 2019 году бизнесмен сообщал, что ему принадлежит половина активов. Якобы частью фирм он владеет в равных долях с экс-нардепом и застройщиком Максимом Микитасем (с государственной корпорацией "Укрбуд" сотрудничал с 2010 года: сначала как владелец частных фирм, работавших на госкорпорацию, затем как президент, а впоследствии получил полный контроль над холдингом – Авт. ), а частью – с бывшим юристом "Укрбуда" Вячеславом Мармышем. Плюс Федотенков выкупил у Микитася одно из зданий завода "Арсенал", которое планировалось превратить в бизнес-центр.

Федотенков неожиданно "ворвался" в строительный бизнес, но из-за этого — фигурант уголовного дела.

Но именно в это время у "Укрбуда", за предыдущие шесть лет сдавшего в эксплуатацию 57 домов, начались проблемы. Темпы строительства резко снизились, а Микитась стал фигурантом уголовного дела. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заподозрили застройщика в махинациях с ведомственным жильем. В частности, это привезло к потерям только Нацгвардией 81 млн. гривен.

При этом Микитась, отражая атаки на себя, выступил в роли обвинителя своих партнеров – Федотенкова и Олега Майбороды – руководителя ООО "Укрбуддевелопмент", части государственной корпорации "Укрбуд". Он говорил о рейдерстве с их стороны, а также не скупился в интервью на критические оценки деловых качеств ресторатора. В частности, называл его "обычным администратором", которому вроде бы ничего не принадлежит. Он также отметил, что Федотенков с Майбородой обещали ему мощных инвесторов для завершения строительных проектов. Но обязательств не выполнили, а завладели корпоративными правами и имуществом.

В 2022 году Государственное бюро расследований отчиталось о раскрытии преступной группы, которая в 2019-2021 годах подделывала доверенности для незаконных регистрационных действий в госреестрах. Подозрение в противоправном завладении имуществом предприятия "Укрбуд" получили 13 человек. Организатором сделки впоследствии был назван Федотенков (ч.3 ст. 27, ч. 3 ст.206-2 и ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 209 УК Украины). А в июле 2023 года стало известно, что ресторатор-застройщик должен был ждать завершения расследования под стражей. Ведь именно такая мера пресечения ему была избрана Печерским районным судом Киева.

В прокуратуре подтвердили, что Федотенков находится в международном розыске.

Правда, выполнить это решение уже не было возможности, ведь Федотенков находился вне Украины. Покинул он страну еще в начале полномасштабного вторжения и до сих пор не доступен для отечественной правоохранительной системы и, кажется, что и для зарубежной. Такой вывод можно сделать из ответа Генпрокуратуры Украины на запрос "Телеграфа" относительно текущего состояния громкого дела. "В ходе расследования в данном уголовном производстве, согласно постановлению следователя, подозреваемый Ф. объявлен в международный розыск, а досудебное расследование прекращено", – говорится в письме. При этом в ведомстве не сообщили, закончено ли расследование в отношении других фигурантов, переданы ли обвинительные акты в суд и не начались ли уже судебные заседания. Аргументируется это тем, что запрашиваемая информация содержит "тайну досудебного расследования, охраняемую специальным законом".

Бизнес на двоих – запуск ресторанов в Вене происходил не без проблем

Пока Интерпол не может найти и задержать Федотенкова, он не раз становился героем публикаций в австрийской прессы. Ведь именно в столице этой европейской страны — Вене — фигурант уголовных дел пытается, как и на родине, зарабатывать деньги на привычном ему делу. И не очень это скрывает. В частности, по запросу издания "Datum " по поводу обвинений в сотрудничестве с врагом, которые ему выдвинули на Родине, Федотенков сообщал: "Я приехал в Вену в феврале 2022 года с планом заниматься здесь своей профессией бизнесмена, поскольку Австрия является мирной и социально стабильной страной с очень малой коррупцией, а Вена также очень хорошее место".

Пицца для батальона Вена – название статьи в австрийском журнале отсылка к расследованию о богачах в столице Австрии

Но, возможно, не только эти моменты делают австрийскую столицу гостеприимной для человека с столь неоднозначным прошлым. По словам наших соотечественников, там живущих, этому могут способствовать и общие пророссийские настроения, царящие в стране.

- В Вене много к**апских денег — и в недвижимости, и в бизнесе. Ведь россиян здесь очень много, и они чувствуют себя свободно. Австрия, наверное, имеет сильнейшие пророссийские настроения из всех европейских стран, — говорит собеседник "Телеграфа".

При этом следует отметить, что в Австрии достаточно легко регистрировать фирмы (под ключ это сделают за 9500 евро) и вести предпринимательскую деятельность. Уставный капитал для основания Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH – аналог наших обществ с ограниченной ответственностью и именно в таком формате осуществляется 80% прямых иностранных инвестиций – Авт. ) стартует от 35 тыс. евро, а для Aktiengesellschaft (AG – акционерного общества) – от 70 тыс. евро.

В Вене Федотенков в начале своего там пребывания вел бизнес вместе с супругой Юлей. Например, австрийские журналисты установили, что через принадлежащую Дмитрию риелторскую фирму покупались помещения для будущих заведений общественного питания. В упомянутой статье "Datum" отмечается, что, например, на документах по недвижимости, где расположился ресторан итальянской кухни "Buffalino" (с таким же названием работают и заведения в Киеве и теперь уже под руководством Флориана Болена, один ресторан расположен возле метро "Минская" ", второй – "Арсенальная" – Авт. ), стоят подписи самого Федотенкова. И часть средств для этого – 990 тыс. из 2 млн евро – ему дал в кредит один из местных банков, который должен тщательно проверять клиента на предмет применения к нему санкций или причастности к отмыванию средств.

Австрийские журналисты показали на карте заведения, к основанию которых причастен украинский бизнесмен.

Кроме того, вдвоем с супругой Федотенков руководил кейтеринговой компанией, в которую входил ресторан "Iris Modern Greek". Плюс сама Юлия была единоличной владелицей фирмы "Geho30 Restaurant GmbH", по месту регистрации которой (Gersthofer Straße 30), работал ресторан израильской кухни "Rubi". Позже эта же компания выкупила два ресторана "Freiraum" и "Funky Izakaya" на Mariahilfer Straße и стала управлять "Café La Jolie" на Judenplatz. О чем писало издание Der Standart. Вместе с коллегами из Datum они сообщали, что "Rubi" оказался проблемным заведением для владельца. Из-за того, что он находился на первом этаже жилого дома, а ремонт сопровождался шумом и пылью, начали бунтовать жители. И выяснилось, что работы проводились без консультации с другими владельцами, плюс их удивили размеры перголы – навеса, который обустроил ресторан. Также журналисты сообщали, что заведение начало принимать посетителей до получения соответствующей лицензии на работу кухни.

В Вене Федотенков живет вместе с семьей, жена Юлия активно участвует в бизнесе.

Украинские "корни" ресторана косвенно подтверждало и то, что персонал состоял из наших соотечественников. Кстати, и в других заведениях, к которым причастен Федотенков, та же история. Это подчеркивали и журналисты издания Der Standart.

– Насколько знаю, владельцы подавали это так, что они помогают людям спасаться от войны, – говорит собеседник издания. – При этом свои обещания перед ними в части размера оплаты или условий проживания не придерживались. Люди работали по 12 часов шесть дней в неделю за минимальную плату плюс без страхования и оплаты больничных. Жили в комнатах на несколько человек в здании, состояние которого можно сравнить с общежитием в Украине где-то 20-30-летней давности. Конечно, против этого вряд ли кто-то пытался бунтовать, потому что люди боялись остаться без работы и быть депортированными из страны.

В венском "Buffalino" год назад приглашали отпраздновать День Независимости Украины.

Плюс и среди посетителей было много украинских богачей и селебретис. Например, в "Rub"i, о чем писал и украинский глянец, периодически проводились различные мероприятия женского бизнес-клуба "The One in the Million", среди участниц которого и владелица ресторана Юлия Федотенкова. Периодически принимал их и упомянутый "Buffalino".

Стратегия изменилась, а украинцев так и привлекают

Со временем по данным австрийских медиа, подтвердившие и источник "Телеграфа", Федотенков стал осторожнее и пытался "не светить" свое участие в бизнесе. Какие-то заведения перепродал, в других действовал через местных бизнесменов. К примеру, в таких проектах, как ресторан с японской кухней "Ziizuu" и стейкхаус "Maya Garden" принимает участие компания венского инвестора по недвижимости Маркуса Тойфеля. При этом определенные услуги, например, по заказу мебели, ей оказывала упомянутая фирма "Geho30", зарегистрированная на жену Федотенкова. А к реконструкции здания были привлечены украинские работники.

- В этом "Ziizuu" — танцовщицы, дорогие коктейли — по ценам, которые не очень себе позволяют австрийцы, даже имеющие достаточно денег, — говорит источник "Телеграфа". – Поэтому контингент больше выходцев из постсоветских стран, в том числе и россиян. И, кажется, владельцы сделали определенные выводы и стали приобщать к работе нормальный стафф (сленговое название персонала ресторанов – Авт. ), свободно владеющий английским языком. Хотя даже то, что хозяева стали использовать старые названия заведений, которые приобретали, не очень вводит в заблуждение местных. Они проходят мимо и говорят: "О, это же теперь ресторан того украинского олигарха". Конечно, есть и модные места, активно посещаемые австрийцами. Это, например, Gleis/Garten – большой фуд-холл.

Проектом фуд-холла в Вене руководил тот же бизнесмен, который приобрел сеть ресторанов у Федотенкова.

Кстати, этим проектом, объединившим на территории старого каретного двора девять ресторанов и собственную пивоварню, руководил Флориан Болен. Якобы тот самый немецкий бизнесмен, которому украинец продал "Tarantino family" в 2022 году. Среди заведений здесь представлен и упомянутый ресторан греческой кухни "Iris", принадлежащий супруге Федотенковой. При этом на вопрос австрийских журналистов по поводу личных контактов с украинцем и партнерства с ним, местные бизнесмены либо не отвечают, либо подчеркивают, что никакие отношения с ним не поддерживают.

Наши соотечественники говорят, что сам Федотенков время от времени появляется в заведениях, которые с ним связывают. По венской столице он передвигается на автомобиле Mercedes-Benz представительского класса с личным водителем и кажется не очень прячется. Журналистам также известен адрес, где он проживает вместе с женой, и адреса регистрации фирм, которые они используют для создания и управления ресторанами. Поэтому выглядит странным, что, несмотря на уголовные дела на Родине и привлечение к поискам Интерпола, украинскому бизнесмену удается долго избегать возвращения в Украину и ответственности по отечественным законам.

Вероятно, Федотенков хорошо знаком с практикой экстрадиции иностранцев, подозреваемых в преступлениях из Австрии. По сообщению медиа, в этой европейской стране с начала полномасштабное вторжение несколько раз отказали нашей стране в возвращении граждан. Речь идет, в частности, об экспредседателе Конституционного суда Украины Александре Тупицком, бывшем руководителе VAB Банка Олеге Бахматюке и других. Аргументы австрийцев – забота о безопасности. "По выводам австрийских судов, в связи с военной ситуацией нельзя исключать угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся в местах лишения свободы в Украине, а следовательно, существует риск нарушения статьи 3 Европейской конвенции по правам человека", – цитировали объяснение Министерства юстиции Австрии в Укринформе.

При этом международное право, содержащее принцип "выдай или суди", дает возможность австрийцам проводить внутренние уголовные производства против лиц, в отношении которых существует запрос об экстрадиции. Но о таких действиях в отношении Федотенкова пока неизвестно.

"Телеграф" и дальше будет следить за ходом расследования дел, фигурантом в которых является наш соотечественник.