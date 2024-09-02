Побег Дмитрука: в ГБР показали кто и когда помог нардепу выехать из Украины (фото и карта)

ГБР установило обстоятельства и лиц, незаконно переправивших нардепа через госграницу Украины

Народному депутату Артему Дмитруку, против которого возбуждено два уголовных производства, помогли организовать побег из Украины несколько человек. Государственное бюро расследований (ГБР) уже установило их имена.

Подробности появились на официальном сайте ведомства. Пресс-служба показала маршрут побега.

Следователи установили и обстоятельства при которых, Дмитрук незаконно переправился через госгосграницу.

Депутат уехал из Киева 23 августа около 13:00 в направлении Одессы. За рулем авто был не он. Дмитрук вышел из машины на трассе у одного из населенных пунктов Раздельнянского района Одесщины. Около 17:00 он пересел в другой автомобиль. Управлял им еще один фигурант и организатор схемы побега. Около 21:00 депутат был доставлен на границу Украины в направлении Республики Молдовы в районе пунктов пропуска "Павловка" в зоне ответственности отдела погранслужбы "Великая Комаровка" пограничного отряда ГНС ​​Украины. Пересек КПП Дмитрук пешком.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении трем лицам, незаконно переправившим подозреваемого в нападениях на граждан народного депутата через государственную границу в т.н. Приднестровье.

Ранее "Телеграф" сообщил, что нардепа Дмитрука объявили в международный розыск.