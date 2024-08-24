Хотел стать президентом, но обвинен в госизмене: где сейчас экс-нардеп Мураев и в каких скандалах был замешан (фото)

По некоторым сведениям, Мураев сбежал из Украины накануне вторжения России

В украинской политике есть скандальные личности, которые получили обвинение в государственной измене, помимо Нестора Шуфрича, в этом списке числится и экс-нардеп Евгений Мураев. Именно он был владельцем закрытого телеканала "НАШ", который использовался для пропаганды в интересах России.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Евгений Мураев и каким был его политический путь. Также мы узнали интересные данные о личной жизни.

Кто такой Евгений Мураев и в каких скандалах он был замешан

Родился Евгений Мураев в райцентре Змиев в Харьковской области в семье представителей советской элиты средней руки, поэтому относился в те годы к "золотой молодежи", поскольку родители обеспечивали ему беззаботную жизнь.

В 90-е годы он начал пробовать себя в роли бизнесмена, а чуть позже пошел в политику, поскольку после "Оранжевой революции" был спрос на "новые лица". Первым шагом к успеху стала победа на выборах в Харьковский облсовет в 2006 году, куда он прошел как представитель олигархического проекта "Вече". А после того, как на выборах президента победил Янукович, Мураев был назначен на должность главы Змиевской РГА.

Такой важный пост помог Мураев пробиться в Верховную Раду. На выборах-2012 он без проблем одержал победу в своем 181 округе и стал членом фракции "Партии регионов". Еще тогда он отличался скандальными пророссийскими заявлениями. После Евромайдана в 2014 году политик снова стал депутатом только от фракции "Опозиционный блок". Потом партия "развалилась" и его соратник Вадим Рабинович объединился с Виктором Медведчуком. Их политическая сила "Оппозиционная платформа — За жизнь" начала собирать вокруг себя пророссийский электорат.

Евгений Мураев и Вадим Рабинович

Когда их пути с Рабиновичем разошлись, Мураев создал свой проект — телеканал "Наш". Его он использовал, чтобы раскрутить свою личность и вести пропаганду в интересах России. На выборах в 2019 году Мураев стал кандидатом в президенты Украины, запустив свою партию "Наши". Однако из-за низкого рейтинга он снял кандидатуру.

Евгений Мураев стал кадидатом в президенты Украины в 2019 году

Еще больше скандалов вокруг Мураева возникло, когда он назвал "Евромайдан" — "государственным переворотом", а военные действия на Донбассе — "гражданским конфликтом", к которому не имеет отношения Россия. Еще в одном из интервью, Мураев заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов является "террористом".

Евгений Мураев

На телеканале "НАШ" он неоднократно критиковал власть, выступал против вступления Украины в НАТО. Экс-нардеп регулярно давал слово врагам нашего государства и легитимизировал в инфопространстве российскую адженду.

Борды с Мураевым обливали краской, Фото: vinbazar

Где сейчас Евгений Мураев и кто его жена

Известно, что первый брак Мураев заключил с Валерией Тарановой, которая была дочерью влиятельного политика-бизнесмена времен Леонида Кучмы — Олега Таранова. И такая удачная женитьба помогла карьере пророссийского политика. От первого брака у Мураева двое сыновей (Михаил и Игорь). В 2017 году они с Валерией развелись.

Евгений Мураев и его первая жена Валерия

Второй супругой экс-нардепа стала актриса Екатерина Гордиенко. В 2020 году у супругов родилась дочь, а в 2021 году — сын.

Евгений Мураев с женой Екатериной

В преддверии полномасштабного вторжения РФ Мураев бежал из Украины. Тогда британская разведка заявляла, что оккупанты хотят свергнуть украинскую власть и во главе квази-образования поставить Мураева. Политик пытался отшутиться, но понял, что лучше выезжать за границу. По некоторім сведениям, он покинул нашу страну в мае 2022 года. Последний раз его видели в Вене.

В 2023 году СБУ официально выдвинула обвинения против бывшего депутата Верховной рады от ныне запрещенной партии "Наши" Евгения Мураева. Его подозревают в государственной измене (статья 111 УК Украины) и нанесении вреда информационной безопасности Украины через подконтрольный ему телеканал "НАШ". В него провели обыски, обнаружив российские рубли, оружие и книги о РФ. В 2024 году СБУ завершила расследование и дело Мураева пошло в суд. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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