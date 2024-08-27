Если урезать помощь, они вернутся: Зеленский договорился со страной ЕС по вопросу уклонистов

Президент не стал раскрывать деталей договоренностей со страной-союзницей о возвращении военнообязанных украинцев

Польша может вернуть обратно в Украину мужчин, которые незаконно выехали из нашей страны с начала полномасштабного вторжения. Договоренности между странами уже достигнуты.

Об этом на пресс-конференции "Украина 2024. Независимость" рассказал украинский президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что речь идет исключительно о мужчинах, другие категории граждан под эти договоренности не попадают.

"С Польшей есть договоренности о возвращении наших людей, которые незаконно пересекли границу.. Я [говорю] только о возвращении украинских мужчин, которые сейчас находятся за границей", — сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что принудительные меры по возвращению в Украину мужчин приниматься не будут. Но отметил, что "политически невыгодно" странам-союзникам тратить финансовую помощь на выплаты беженцам — проще отправить их в Украину.

"Понимаете, политически не очень выгодно внутри тех или иных государств говорить, что мы отправляем украинцев домой, — для нас очень дорого поддерживать их. Проще поднять этот вопрос на встрече с президентом Украины, а потом сказать, что президент обратился с просьбой вернуть украинцев", — сказал Зеленский.

Также, по словам главы государства, договоренность на сегодняшний день достигнута исключительно с Польшей. С другими странами решение пока не найдено.

"С другими странами есть проблемы", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее заявлял, что страна не против помочь Украине вернуть военнообязанных мужчин. Однако, по состоянию на апрель текущего года, не было разработано точного механизма. Весной на территории Польши проживало 4,3 млн украинцев среди которых 860 тысяч взрослых мужчин. При этом только у 950 тысяч беженцев была оформлена временная защита.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Германия тоже выразила готовность вернуть украинских мужчин на родину. Возможно это в том случае, если от Украины поступит официальный запрос.