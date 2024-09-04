Кабмин в центре кадровых изменений: почему решили уволить сразу половину министров, рассказал политолог

Украине необходимо показать Западу реформаторский подход

В эти дни в украинском правительстве происходят значительные кадровые изменения. Кабмин ждет масштабная ротация — в своих должностях останутся далеко не все министры.

Причины таких решений пока не до конца ясны, но уже ясно, что нововведения коснутся, по меньшей мере, половины чиновников. Почему в верхушке власти прибегли к перестановкам в Кабмине, будет ли из этого польза и как на это отреагирует общество, рассказал в комментарии "Телеграфу" политолог Алексей Якубин.

По словам Алексея Якубина, кадровые изменения в Кабмине должны решить несколько важных вопросов: "На самом деле, мне кажется, что этими кадровыми изменениями власти хотят решить несколько вопросов одновременно. В то же время сохраняется премьер-министр. К нему, в принципе, мы понимаем отлично, есть много вопросов."

По мнению политолога, такие изменения направлены на обновление состава правительства, где часть министров и так исполняли обязанности временно. Это может указывать на то, что власти стремятся продолжить работу нынешнего премьера, в то же время придавая новый импульс за счет свежих назначений.

Якубин также подчеркнул отсутствие четкой программы действий у нового состава Кабмина, чтобы была возможность оценить их работу в будущем.

Сейчас значительная часть министров уходит с должностей без публичных отчетов или оценок, что лишь усугубляет недоверие к правительственным изменениям. Якубин отмечает, что эта практика не способствует прозрачности, ни созданию четкой картины эффективности Кабмина.

Кроме внутренней мотивации, по мнению Якубина, кадровые изменения имеют определенное значение для внешней политики и отношений с международными партнерами. "Частично эту правительственную кадровую смену будут представлять для Запада, для западных партнеров, для того чтобы Украина могла дальше получать финансирование", — комментирует политолог. Этот аспект связан с необходимостью продемонстрировать реформаторский подход и обновление правительственной команды, что может повлиять на имидж Кабмина и обеспечить дальнейшую финансовую поддержку.

Подводя итог ситуации, Алексей Якубин выражает определенный скепсис относительно того, изменять ли эти кадровые перестановки общее восприятие Кабмина среди граждан. "Если до полномасштабного вторжения такая ротация была бы топ-новостью и выпустила бы пар по отношению к обществу, мне кажется, что сейчас это не совсем так", — отмечает политолог. По его словам, украинцы в основном персонифицируют власть, поэтому изменения на уровне министров могут не оказать значительного влияния на общественное мнение, особенно ввиду того, что в должности премьера остается Денис Шмигаль.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Украину ждет волна громких отставок в верхушке власти. В результате правительство претерпевает существенные изменения.