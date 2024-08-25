Сбежавшему нардепу Дмитруку сообщили о подозрении: в чем обвиняют

Нардеп вызывается к следователю ДБР

Народному депутату Украины сообщили о подозрении из-за нападений на правоохранителя и военного. Вероятнее всего говорится за скандального нардепа Артема Дмитрука, который мог уехать из страны.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. По данным следствия, подозреваемый, находясь в Одессе, действуя группой лиц, совершил нападение на сотрудника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей.

"При этом народный депутат умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить находившееся у последнего оружие", — говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы:

по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 УК Украины – умышленное причинение группой лиц работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей;

по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 УК Украины – оконченное покушение на похищение огнестрельного оружия группой лиц.

Кроме этого, подозреваемый, находясь в Киеве, во время спора с военным нанес последнему несколько ударов, в частности, в область головы. Согласно заключению эксперта, в результате противоправных действий нардепа потерпевшему нанесены средней тяжести телесные повреждения.

Действия подозреваемого квалифицированы:

по ч. 1 ст. 122 УК Украины — умышленное причинение средней тяжести телесного повреждения;

по ч. 1 ст. 296 УК Украины – грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью.

В настоящее время депутат вызывается в следственное Государственное бюро расследований для проведения следственных и процессуальных действий:

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Добавим, сегодня, 25 августа, в СМИ появилась информация, что народный депутат Артем Дмитрук мог уехать за границу. Согласно сообщениям, он якобы пересек границу Украины и Молдовы в субботу, 24 августа.

Однако, по данным проинформированных источников "Телеграфа", Дмитрук официально не пересекал государственную границу Украины. То есть, он мог проникнуть на территорию соседней страны не через пункт пропуска или по поддельным документам.

Напомним, Дмитрук ранее написал заявление в полицию на блогера Владимира Петрова за то, что тот призвал другого блогера Сергея Стерненко зарезать его.

Второй эпизод с его участием произошел 18 августа, когда он раскритиковал украинских военных в Курской области, тогда ряд крупных украинских блогеров открыто обвинили его в пророссийской позиции. При этом за него вступился нардеп Евгений Шевченко, которого тоже неоднократно критиковали за пророссийскую позицию и даже возбуждали дело об измене.