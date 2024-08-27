Побег Дмитрука и обмен "азовцев": Зеленский ответил на два сложных вопроса

Президент озвучил шаги, предпринимаемые в этих направлениях

Уже принято несколько решений по усилению борьбы с незаконным выездом военнообязанных за границу. Также правоохранительные органы вместе с пограничниками в течение двух недель должны наработать дополнительные меры.

Об этом во время пресс-конференции в рамках форума "Украина 2024. Независимость" заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента "Телеграфа" Марины Шашко. Она поинтересовалась у главы государства, есть ли у него ответ на то, почему скандальные и одиозные лица могут спокойно уехать из страны, имея в виду бегство народного депутата Артема Дмитрука.

"Это вызов, и это большая проблема для нас. Должны верить, что будет результат через две недели, по крайней мере, на бумаге. По крайней мере, будем понимать, как можно усилить и контроль, и ответственность", — подчеркнул он.

Также президент ответил на вопрос, почему во время обмена пленными 24 августа не было возвращено ни одного бойца "Азова". Зеленский отметил, что есть сложности в возвращении "азовцев".

"Для меня было очень важно, чтобы семьи наших героических военных, находящихся в плену, понимали, что происходит. Есть сложности в возвращении "азовцев", разные причины. Есть соответствующий формат работы с семьями (пленных. – Ред.). Согласовіваются списки", — отметил глава государства.

В то же время он подчеркнул, что возвращение украинских военных именно 24 августа было совпадением. Президент отметил, что борьба за каждого человека – это ежедневная работа.

Напомним, 25 августа в Офисе Генпрокурора сообщили об объявлении подозрения действующему народному депутату Украины Артему Дмитруку. По данным следствия, в Одессе он напал на полицейского и пытался забрать у него оружие. Кроме того, нардеп напал на военнослужащего в Киеве, нанеся ему телесные повреждения.

В тот же день стало известно, что Дмитрук уехал за границу. Как сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" представитель ГНСУ Андрей Демченко, ГБР сообщило о возбуждении уголовного дела по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом. Сам Дмитрук ранее заявлял, что подозрение ему не вручали.

Как сообщал "Телеграф", Дмитрук заявил, что в Европе членов его семьи якобы пытались похитить. Речь идет о жене, матери и двух детях.