Штрафы от ТЦК осенью: кто может остаться без жилья или авто

По некоторым основаниям мужчину могут посадить за решетку

В Украине продлили всеобщую мобилизацию до 9 ноября, вместе с этим усилен контроль за военным учетом, что предусматривает четкие санкции за его нарушение. За отказ явиться в территориальный центр комплектования или необновление своих данных военнообязанные могут быть привлечены к административной ответственности.

В соответствии со статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне предусмотрен штраф. Об этом пишет УНИАН.

Во время военного положения мужчин могут оштрафовать за:

необновление данных в ТЦК (включая женщин-медиков);

не нахождения на военном учете (по месту жительства, работы или обучения);

утрату военного билета;

переезд, смену места работы или семейного положения без уведомления военкомата;

неявку в ТЦК по повестке;

отказ от прохождения ВВК;

отказ предоставлять здание, транспортное средство и другое имущество для мобилизационных целей и задач.

Отметим, что на каждое нарушение составляется отдельный протокол. Например, если человек не явился по повестке и не сообщил об изменении адреса, он может получить два отдельных штрафа.

Есть исключение: если ваши данные есть в других базах, вас могут освободить от штрафа за необновление информации в военкомате.

Штрафы за неявку по повестке

Размер штрафа за неявку по повестке в военное время составляет от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен для граждан, а для юридических лиц и от 34 тыс. до 59 тыс. гривен. Такой штраф может быть назначен даже заочно без присутствия нарушителя. Узнать наличие штрафа можно через сервисы "Opendatabot" или в приложении "Дія".

Если не заплатить штраф в течение 15 дней, он удваивается. Так можно столкнуться с исполнительной службой и судом. И сумма задолженности в разы увеличится.

При этом если мужчина прошел ВВК, признанный годным к службе, но не явился за "боевой" повесткой, может наступить уголовная ответственность.

Последствия неуплаты штрафов

У многих возникает вопрос, могут ли отобрать квартиру за неоплату штрафа от ТЦК. Это возможно только тогда, когда общая сумма неоплаченных штрафов превышает 160 тыс. гривен. В таком случае жилье может быть арестовано, а его продажа направлена на погашение долга.

За меньшие суммы штрафа мужчину, уклоняющегося от мобилизации, могут заставить погасить задолженность через конфискацию ценного имущества, иностранной валюты или транспортного средства.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли обжаловать штраф от ТЦК. Для этого необходимо подать административный иск в течение десяти дней с момента получения постановления.