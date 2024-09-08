Еще одна категория украинцев получила право на отсрочку от мобилизации: кого теперь не будут призывать в армию

Рада внесла изменения в соответствующий закон

В Украине вернули право на отсрочку от мобилизации военнообязанных, чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести на войне. Соответствующий закон, ранее принятый Верховной Радой, вступил в силу в субботу, 7 сентября.

Следует отметить, что в предыдущей редакции закона о мобилизации было предусмотрено, что не могут призвать женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях. Но депутаты внесли правку, которой убрали этот запрет в случае неполнородных братьев или сестер.

Теперь же народные избранники исправили этот момент. Согласно принятому законопроекту, право на отсрочку получат лица, чьи братья или сестры (как полнородные, так и неполнородные) погибли на фронте, пропали без вести или были награждены званием Героя Украины посмертно в результате участия в боевых действиях, в частности в АТО.

Напомним, что Кабинет Министров Украины внес изменения в процедуру получения отсрочки от мобилизации. Это коснулось лиц, ухаживающих за больными родственниками.

Согласно новым правилам, мужчины, ухаживающие за больными родителями жены (или жены мужа), должны подтвердить, что никто другой из семьи не может заменить их в уходе.

Впрочем, если мужчина ухаживает за женой, ребенком или своими родителями, ему не нужно указывать в заявлении о других трудоспособных родственниках, которые обязаны и могут осуществлять постоянный уход.

Ранее "Телеграф" писал, что Кабмин утвердил новый образец заявления на отсрочку от мобилизации. Эта новая форма едина для всех, кто оформляет отсрочку через комиссию по ТЦК и СП.