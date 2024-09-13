СБУ нашла у начальника службы безопасности Укрэнерго времен Кудрицкого российский паспорт, выданный после аннексии Крыма

По данным СБУ, уже уволенный председатель правления Владимир Кудрицкий назначил Начальником департамента безопасности "Укрэнерго" лицо, которое уже после начала российской агрессии получило паспорт РФ.

Об этом свидетельствуют материалы уголовного производства НАБУ и СБУ, изложенные в постановлении Высшего антикоррупционного суда.

"Наличие у ЛИЦО_4 паспорта гражданина Российской Федерации серии НОМЕР_2 , выданного 27.01.2015 и свидетельства о присвоении НОМЕР_3 , что свидетельствует о наличии у подозреваемого возможности выехать за пределы территории Украины, на часть территории Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей, в АР Крым, временно неподконтрольные украинской власти, или в российскую федерацию", — говорится в материалах дела.

В судебных документах не раскрывается имя топ-менеджера, однако, как сообщалось ранее, речь может идти о Сергее Тоцком.

По решению тогдашнего главы компании Владимира Кудрицкого, он заведовал внутренней безопасностью госкомпании и имел доступ к секретной информации на протяжении первых лет войны. В том числе во время массированных обстрелов энергетических объектов.

Сергей Тоцкий был задержан СБУ и НАБУ в июне 2024 года по обвинению в организации схемы хищения государственных средств на закупке бронежилетов.

Свидетелем по этому делу проходит и его непосредственный начальный — уже бывший глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.