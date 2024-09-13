СБУ знайшла у начальника служби безпеки Укренерго часів Кудрицького російський паспорт, виданий після анексії Криму

За даними СБУ, уже звільнений голова правління Володимир Кудрицький призначив Начальником департаменту безпеки "Укренерго" особу, яка уже після початку російської агресії отримала паспорт РФ.

Про це свідчать матеріали кримінального провадження НАБУ та СБУ, викладені в ухвалі Вищого антикорупційного суду.

"Наявність в ОСОБА_4 паспорту громадянина російської федерації серії НОМЕР_2 , виданого 27.01.2015 та свідоцтва про присвоєння НОМЕР_3 , що свідчить про наявність у підозрюваного можливості виїхати за межі території України, на частину території Луганської, Донецької, Херсонської Запорізької областей, до АР Крим, що тимчасово непідконтрольні українській владі, чи до російської федерації", — йдеться в матеріалах справи.

В судових документах не розкривається ім’я топ-менеджера, однак, як повідомлялося раніше, мова може йти про Сергія Тоцького.

За рішенням тодішнього голови компанії Володимира Кудрицького, він завідував внутрішньою безпекою держкомпанії і мав доступ до таємної інформації упродовж перших років війни. В тому числі під час масованих обстрілів енергетичних об’єктів.

Сергій Тоцький був затриманий СБУ та НАБУ в червні 2024 року за звинуваченням у організації схеми розкрадання державних коштів на закупівлі бронежилетів.

Свідком по цій справі проходить і його безпосередній начальний – уже колишній глава Укренерго Володимир Кудрицький.