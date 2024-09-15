Нужны не только документы: кто из украинцев может получить отсрочку в сентябре, ответ ТЦК

Оформить отсрочку нужно должным образом

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку от призыва.

В ряде случаях наличие права на отсрочку и подтверждающих это документов еще не означает, что лицо ее получило. Об этом рассказал помощник начальника по правовой работе, начальник юридической службы Тернопольского областного ТЦК и СП Роман Грунда.

По его словам, граждане, должным образом не оформившие отсрочку от призыва, подлежат мобилизации на общих основаниях. Грунда подчеркнул, что для того, чтобы получить отсрочку, военнообязанный должен сделать следующее:

собрать документы, определенные постановлением КМУ 560 "О порядке проведения призыва на военную службу во время мобилизации";

лично посетить ТЦК по месту нахождения на военном учете или по месту регистрации места жительства;

подать документы на комиссию в ТЦК;

получить решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

Он также отметил, что отсрочка от призыва на срочную службу предоставляется по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования или получения научной степени, а также продолжения профессиональной деятельности. Кроме того, не мобилизуют в армию забронированных, освобожденных из плена и лиц, чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

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