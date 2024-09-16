Военнообязанные не берут повестку: юристы объяснили, какие последствия и наказание им грозит

Количество отказов от повесток на обновление военно-учетных данных не означает переход от административной к уголовной ответственности

Юристы рассказали, что будет если военнообязанный откажется от повестки. Раньше мы уже рассказывали, какие повестки сейчас могут вручить украинцам. Какое же наказание и последствия ожидают тех, кто не принял ее?

Об этом рассказал "Телеграф" со ссылкой на юридическую компанию "Бачинский и партнеры". Там отметили, что, прежде чем отказаться от повестки, следует проконсультироваться с мобилизационным юристом.

Какое основание для отказа брать повестку

Повестка означает вызов военнообязанного в ТЦК с целью выполнения правил военного учета – чаще всего с целью постановки на военный учет, обновление учетных данных, прохождение ВВК и определение уровня годности к военной службе.

"Если вы убеждены, что полностью выполнили правила военного учета, недавно обновили учетные данные, о чем имеете соответствующую отметку и имеете штрих-код для проверки соответствующей информации в едином реестре военнообязанных "Оберег" о наличии отсрочки от мобилизации, то оснований для вручения вам повестки нет", — отметили специалисты.

Кто и на каких условиях может отказаться от повестки:

категория лиц, исключенная из военного учета;

повестку вручает не уполномоченное на это лицо;

если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-либо другому);

на повестке нет печати ТЦК/подписи его руководителя.

Что будет, когда отказался от повестки

Если же военно-учетные данные не обновлены, то оснований для отказа от получения повестки нет. Такой отказ от повестки трактуется как нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации. В случае отказа военнообязанного от повестки такой факт однозначно фиксируется со стороны представителей ТЦК и СП, то есть составляется соответствующий акт об отказе от повестки", — говорится в материале юристов

В этом документе военнообязанный может указать причины отказа от повестки и поставить подпись. Если он отказался и подписывать акт, то его подпишут свидетели отказа от получения повестки.

Акт об отказе от повестки важно составить – именно он подтверждает отказ от повестки и является основанием для наступления правовых последствий.

ТЦК и СП выносит постановление о привлечении к административной ответственности. Наказание за такие действия может составлять от 17000 до 25500 гривен.

Последствия отказа от повестки

Как отметили юристы, последствия отказа зависят от вида повестки:

Отказ от повестки на обновление военно-учетных данных влечет административную ответственность в виде штрафа. Аналогичная административная ответственность наступает также при получении и игнорировании такой повестки.

При отказе от прохождения ВЛК или отказа от мобилизационного распоряжения (боевой повестки) наступает уголовная ответственность. Действия по отказу от мобилизационного распоряжения могут рассматриваться как совершение уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины – уклонение от призыва во время мобилизации.

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