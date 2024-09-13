Хватит "носить извинения": как правильно извиниться за что-то на украинском

Переход на украинский кому-то может показаться сложным

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину многие сознательно отказались от употребления русского языка. Однако переход на украинский кому-то может показаться сложным, ведь чтобы там не говорили россияне, украинский язык полностью самобытный и изрядно отличается от русского.

Простой пример — просить прощения на украинском. Россияне свои извинения часто куда-то "несут", в то время как страницы "просят". "Телеграф" рассказывает, как правильно извиниться за что-то на украинском языке.

"Вибачте мене" или "вибачте мені"?

Это выражение по правилам украинского языка требует дающего падежа. Поэтому рядом со словом "вибачте" должно стоять "мені" (отвечает на вопрос кому? почему?), а не "мене" (отвечает на вопрос кого? чего?). Это единственный верный вариант этого словосочетания.

"Приношу вибачення" или "прошу вибачення"?

Однозначно правильным вариантом буду "прошу вибачення". Носят свои извинения, как уже отмечалось, россияне, а значит "приношу вибачення" не что иное, как калька с русского языка.

"Я вибачаюся" или "я перепрошую"?

Слово "вибачаюся" содержит окончание -ся, что по нормам украинского языка означает действие, направленное на себя. То есть, когда человек говорит "я вибачаюся" это означает, что он прощает самого себя. Сравните с "миюся" или "купаюся". Правильно будет сказать "я перепрошую".

Кроме того, в украинском языке существуют и другие выражения, чтобы извиниться за какие-то свои действия:

вибачте;

пробачте;

прошу вибачення;

прошу пробачення;

даруйте;

перепрошую.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как вежливо пригласить сесть на украинском, чтобы не опозориться. Рассказываем несколько негласных правил этикета.