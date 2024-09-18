Один из главных предателей Украины: кем был Сальдо до оккупации Херсона и как он связан с Олей Фреймут (видео)

Коллаборант Владимир Сальдо много лет был при власти в Херсоне

Владимир Сальдо стал известным на всю Украину после оккупации россиянами Херсона в начале 2022 года. Однако, он был в украинской политике с начала 2000-х, занимал разные должности во власти, был народным депутатом и трижды избирался мэром Херсона. Однако после захвата города российскими оккупантами "украинский патриот" Сальдо стал коллаборационистом и примкнул на сторону врага.

"Телеграф" решил вспомнить, каким был Владимир Сальдо до того, как стал одним из главных предателей Украины.

Владимир Сальдо — кем он был и как выглядел до предательства

Владимир Сальдо родился в Николаевской области 12 июня 1956 года, сейчас ему 68 лет. Он окончил Криворожский горнорудный институт по специальности промышленное и гражданское строительство. Имеет научную степень кандидат экономических наук. Свою политическую карьеру Сальдо начал в 2001 году, когда стал заместителем председателя Херсонской ОГА по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В 2002 году Владимира Сальдо избрали мэром Херсона и он был на этой должности три срока — аж до 2012 года. В период с декабря 2012 по ноябрь 2014 политик был народным депутатом Украины VII созыва, выдвинутым от "Партии регионов". А в 2015 году Сальдо снова выдвигался кандидатом на пост мэра Херсона от партии "Наш край".

Во время своей политической деятельности Сальдо заявлял себя украинским патриотом, который не хотел, чтобы Украину делили на запад и восток. В то время он говорил на украинском языке и придерживался проукраинской позиции. Однако вскоре все резко изменилось.

Предатель Сальдо после оккупации Херсона

Еще в начале марта Владимир Сальдо выступал против создания россиянами "Херсонской народной республики" и заявлял, что Херсон — украинский город. Однако, спустя несколько недель он пошел на сотрудничество с оккупантами и совершил госизмену, перекинувшись на сторону врага.

Уже 26 апреля российские военные назначили Сальдо председателем оккупационной Военно-гражданской администрации Херсонской области. А 11 июня в составе группы из 23 человек он первым получил российский паспорт, чем он очень гордился. Изменилась и его риторика, которая была прямо противоположной той, что была до российской оккупации Херсона. К слову, с августа 2022 года является членом партии "Единая Россия".

Сейчас против Владимира Сальдо украинской Генпрокуратурой открыто уголовное дело о госизмене. Также он находится под санкциями США и Евросоюза.

Сальдо и Ольга Фреймут — что их связывает

Когда-то в 2012 году Ольга Фреймут, будучи ведущей программы "Ревизор", приезжала на съемки в Херсон. Там она и познакомилась с мэром города Владимиром Сальдо.

Фреймут побывала в отеле "Нинель", куда ее не очень-то хотели пускать, тогда она позвонила мэру Владимиру Сальдо и пожаловалась ему на это заведение. В разговоре с Ольгой мэр назвал этот отель позором города Херсон.

И пока Ольга Фреймут пыталась продолжать съемки, Сальдо лично приехал в гостиницу, еще и главу местной полиции и личную охрану с собой захватил. В целом пообщались они с телеведущей очень мило и вежливо.

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