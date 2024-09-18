Один із головних зрадників України: ким був Сальдо до окупації Херсона і як він пов’язаний із Олею Фреймут (відео)

Колаборант Володимир Сальдо багато років був при владі у Херсоні

Володимир Сальдо став відомим на всю Україну після окупації росіянами Херсона на початку 2022 року. Однак він був в українській політиці з початку 2000-х, обіймав різні посади у владі, був народним депутатом і тричі обирався мером Херсона. Однак після захоплення міста російськими окупантами "український патріот" Сальдо став колабораціоністом і приєднався до ворога.

"Телеграф" вирішив згадати, яким був Володимир Сальдо до того, як став одним із головних зрадників України.

Володимир Сальдо — ким він був і як виглядав до держзради

Володимир Сальдо народився на Миколаївщині 12 червня 1956 року, зараз йому 68 років. Він закінчив Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю промислове та цивільне будівництво. Має науковий ступінь кандидат економічних наук. Свою політичну кар’єру Сальдо розпочав у 2001 році, коли став заступником голови Херсонської ОДА з питань будівництва та житлово-комунального господарства.

У 2002 році Володимира Сальдо обрали мером Херсона і він був на цій посаді три терміни — аж до 2012 року. У період з грудня 2012 по листопад 2014 року політик був народним депутатом України VII скликання, висунутим від "Партії регіонів". А 2015 року Сальдо знову висувався кандидатом на посаду мера Херсона від партії "Наш край".

Під час своєї політичної діяльності Сальдо заявляв себе українським патріотом, який не хотів, щоби Україну ділили на захід і схід. Тоді він розмовляв українською мовою і дотримувався проукраїнської позиції. Однак невдовзі все різко змінилося.

Зрадник Сальдо після окупації Херсона

Ще на початку березня Володимир Сальдо виступав проти створення росіянами "Херсонської народної республіки" та заявляв, що Херсон – українське місто. Однак через кілька тижнів він пішов на співпрацю з окупантами і здійснив держзраду, перекинувшись на бік ворога.

Вже 26 квітня російські військові призначили Сальдо головою окупаційної військово-громадянської адміністрації Херсонської області. А 11 червня у складі групи з 23 осіб він першим отримав російський паспорт, чим дуже пишався. Змінилася і його риторика, яка була прямо протилежною до тієї, що була до російської окупації Херсона. До речі, із серпня 2022 року є членом партії "Єдина Росія".

Наразі проти Володимира Сальдо українською Генпрокуратурою відкрито кримінальну справу про держзраду. Також він перебуває під санкціями США та Євросоюзу.

Сальдо та Ольга Фреймут — що їх пов’язує

Колись у 2012 році Ольга Фреймут, будучи ведучою програми "Ревізор", приїжджала на зйомки до Херсона. Там вона й познайомилася із мером міста Володимиром Сальдо.

Фреймут побувала в готелі "Нінель", куди її не дуже хотіли пускати, тоді вона зателефонувала меру Володимиру Сальдо і поскаржилася йому на цей заклад. У розмові з Ольгою мер назвав цей готель ганьбою міста Херсон.

І поки Ольга Фреймут намагалася продовжувати зйомки, Сальдо особисто приїхав до готелю, ще й голову місцевої поліції та особисту охорону із собою захопив. Загалом поспілкувалися вони з телеведучою дуже мило та ввічливо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про "ватну" рок-групу "Брати Карамазови". Орден від Путіна та тур із душком московського патріархату.