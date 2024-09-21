Пять причин, по которым можно получить отсрочку от мобилизации в Украине
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Отсрочка откладывает военную службу на определенный срок
В Украине во время обязательной мобилизации военнообязанных мужчины могут получить бронь или отсрочку. Однако это касается только определенного круга лиц.
"Телеграф" расскажет о пяти самых распространенных причинах, дающих право оформить отсрочку. Заметим, что срок ее действия зависит от вида документа.
Кто может получить отсрочку уже сейчас:
- люди, имеющие проблемы со здоровьем, с которыми по закону невозможно нести военную службу. Сюда же относят и граждане с инвалидностью;
- многодетные родители и присматривающие за лицами с инвалидностью;
- опекуны сирот или лишенных родительской опеки детей;
- военные, которые были в плену или уволились в запас;
- студенты, получающие высшее образование.
Добавим, что каждая из этих категорий имеет некоторые особенности получения отсрочки. В том числе и то, что все военнообязанные должны были обновить свои данные и при необходимости повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) в государственных учреждениях.
Отсрочка не освобождает лицо от службы, она ее откладывает. Такой человек также может получить повестку на улице об уточнении данных или прохождении ВВК.
Заметим, что у родителей многодетных детей, имеющих задолженность по уплате алиментов, нет отсрочки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как оформить отсрочку по уходу за родителями и какие нюансы следует знать.