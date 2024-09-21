Пять причин, по которым можно получить отсрочку от мобилизации в Украине

Отсрочка откладывает военную службу на определенный срок

В Украине во время обязательной мобилизации военнообязанных мужчины могут получить бронь или отсрочку. Однако это касается только определенного круга лиц.

"Телеграф" расскажет о пяти самых распространенных причинах, дающих право оформить отсрочку. Заметим, что срок ее действия зависит от вида документа.

Кто может получить отсрочку уже сейчас:

люди, имеющие проблемы со здоровьем, с которыми по закону невозможно нести военную службу. Сюда же относят и граждане с инвалидностью;

многодетные родители и присматривающие за лицами с инвалидностью;

опекуны сирот или лишенных родительской опеки детей;

военные, которые были в плену или уволились в запас;

студенты, получающие высшее образование.

Добавим, что каждая из этих категорий имеет некоторые особенности получения отсрочки. В том числе и то, что все военнообязанные должны были обновить свои данные и при необходимости повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) в государственных учреждениях.

Отсрочка не освобождает лицо от службы, она ее откладывает. Такой человек также может получить повестку на улице об уточнении данных или прохождении ВВК.

Заметим, что у родителей многодетных детей, имеющих задолженность по уплате алиментов, нет отсрочки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как оформить отсрочку по уходу за родителями и какие нюансы следует знать.