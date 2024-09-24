Ровно 20 лет назад он бросил яйцо в Януковича и стал известным: как сейчас выглядит Дмитрий Романюк и что о нем известно

Он сделал успешную карьеру, пока Янукович в бегах

Дмитрий Романюк — бывший студент, который бросил яйцо в премьер-министра и кандидата в президенты Украины Виктора Януковича в Ивано-Франковске. Это случилось ровно 20 лет назад 24 сентября 2004 года. После видео с "яичным терактом" и реакцией на на это самого Януковича, Романюк стал известным на всю страну.

"Телеграф" решил вспомнить, как это было 20 лет назад, и расскажет, как сложилась судьба Дмитрия Романюка, который бросил то пресловутое яйцо.

20 лет "яичному теракту"

24 сентября 2004 года на то время премьер-министр Украины и кандидат в президенты Виктор Янукович приехал в Ивано-Франковск. На опубликованном после происшествия видео можно увидеть, что автобус с Януковичем едет по улице под крики собравшейся толпы студентов, которые скандировали "Ющенко! Ющенко!". Затем автобус останавливается и из него после охраны выходит сам Янукович. Не успел Виктор Федорович ступить на асфальт, как в него тут же прилетело яйцо. И все бы ничего, но перепуганный Янукович изобразил такое состояние, будто в него бросили кирпич — он схватился за сердце и начал падать. Тогда его быстро подхватила охрана и занесла в черный бус.

Однако настоящим героем этого видео был не сам Янукович, а студент-первокурсник Дмитрий Романюк, который бросил то самое яйцо. Он стал известным на всю Украину после этого инцидента, на него даже завели дело, но это ни к чему не привело.

Как сложилась судьба Дмитрия Романюка

Можно сказать, что судьба студента-экономиста сложилась куда более успешно, чем судьба Януковича. В 2015 Дмитрий Романюк защитил диссертацию и стал кандидатом экономических наук. Также известно, что некоторое время он был преподавателем в Прикарпатском университете.

Он возглавлял наблюдательный совет компании по управлению активами MG Invest и был советником по инвестициям компании Moris Group, а также руководителем по работе с регионами Украины ГУ "Офис привлечения и поддержки инвестиций Ukraine Invest".

В октябре 2019 года Дмитрий Романюк стал заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации и был на это должности до июля 2020 года.

После этого в 2020 году Романюк возглавил одно из управлений "Укрзализныци". А с апреля 2024 года он стал председателем правления Бизнес Ассоциации Ивано-Франковска.

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