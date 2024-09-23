Пытали и отрезали ухо: где сейчас и как выглядит Дмитрий Булатов, который был лидером Автомайдана и министром спорта

Во времена Революции Достоинства автомайдановцу досталось от рук неизвестных

Дмитрий Булатов — одно из лиц Майдана, он был известен, как лидер Автомайдана, вместе с единомышленниками организовывал разные акции около домов политической верхушки — Януковича, Азарова, Медведчука, а затем пропал. И когда все думали, что его похитили и убили, вернулся и раскрыл правду — его били, пытали, и отрезали ухо неизвестные. Позже, на волне "новых лиц", он пришел к власти и стал министром молодежи и спорта.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о бывшем министре и лидере Автомайдана Дмитрие Белатове, и где он сейчас.

Дмитрий Булатов. Фото: Getty Images

Дмитрий Булатов — что известно о лидере Автомайдана

Во времена Революции Достоинства Дмитрий Булатов был одним из лидеров движения Автомайдан. Он объединил вокруг себя единомышленников и организовывал разные акции, чтобы запугать тогда еще действующую власть режима Януковича.

В одной из своих статей журналистка и активистка Майдана Татьяна Черновол рассказала один из эпизодов акций протеста, которые организовывал Булатов.

Дмитрий Булатов. Фото: Getty Images

"Во времена Майдана Дмитрий Булатов был одним из лидеров Автомайдана. Булатов был хорошим организатором, его инициативы проходили отлично. Однажды Булатов инициировал пикетирование имения Азарова. Организовал автомайдановцев, журналистов, подготовил траурный антураж для визуальной демонстрации "пілітічної кінчини" Николая Яновича, то есть провернул большую кучу работы", — рассказала Черновол.

А когда в январе 2014 года Дмитрий Булатов пропал, Татьяна Черновол заволновалась, что его убили. Спустя несколько дней он нашелся в селе под Киевом — после длительных побоев и пыток активиста выбросили в снег в 25-градусный мороз, но ему удалось выжить. Позже он рассказал, что его буквально распинали, много били угрожали и даже отрезали кусок уха. После пережитого Дмитрий Булатов уехал на лечение за границу — сначала его приняли в Литве, а потом он перебрался в Германию.

Дмитрий Булатов. Фото: Getty Images

После Майдана Дмитрий Булатов начал политическую карьеру в Украине. Он возглавлял Министерство молодежи и спорта с 27 февраля 2014 года в первом постмайдановском правительстве Яценюка. На должности министра инициировал проведение реформы сферы спорта и физической культуры. Отказался участвовать в парламентских выборах осенью 2014 года из-за нежелания создавать политические и финансовые обязательства перед политическими партиями.

Дмитрий Булатов. Фото: Getty Images

Дмитрий Булатов — где сейчас и как выглядит экс-министр

В 2015 году в СМИ появилась информация, что Дмитрий Булатов мобилизовался в Вооруженные силы Украины. На то время служил в АТО, оборонял Счастье в Луганской области и даже получил ранение. По состоянию на 2024 год, судя из публикаций в фейсбук-аккаунте Дмитрий Булатов также является военнослужащим и защищает Украину в Силах обороны.

Дмитрий Булатов

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас экс-нардеп Егор Соболев. Он был лицом Евромайдана, дрался в Раде и под ее стенами и боролся с коррупцией.