Рівно 20 років тому він кинув яйце в Януковича і став відомим: як зараз виглядає Дмитро Романюк і що про нього відомо

Він зробив успішну кар’єру, поки Янукович у бігах

Дмитро Романюк — колишній студент, який кинув яйце у прем’єр-міністра та кандидата у президенти України Віктора Януковича в Івано-Франківську. Це сталося рівно 20 років тому — 24 вересня 2004 року. Після відео з "яєчним терактом" та реакцією на це самого Януковича, Романюк став відомим на всю країну.

"Телеграф" вирішив згадати, як це було 20 років тому, і розповість, як склалася доля Дмитра Романюка, який покинув те горезвісне яйце.

20 років "яєчному теракту"

24 вересня 2004 року на той час прем’єр-міністр України та кандидат у президенти Віктор Янукович приїхав до Івано-Франківська. На опублікованому після інциденту відео можна побачити, що автобус з Януковичем їде вулицею під крики натовпу студентів, які скандували "Ющенко! Ющенко!". Потім автобус зупиняється, і з нього після охорони виходить сам Янукович. Не встиг Віктор Федорович ступити на асфальт, як у нього одразу ж прилетіло яйце. І все б нічого, але переляканий Янукович зобразив такий стан, ніби в нього кинули цеглину — він схопився за серце і почав падати. Тоді його швидко підхопила охорона та занесла у чорний бус.

Проте справжнім героєм цього відео був не сам Янукович, а студент-першокурсник Дмитро Романюк, який кинув те саме яйце. Він став відомим на всю Україну після цього інциденту, на нього навіть відкрили справу, але це ні до чого не призвело.

Як склалася доля Дмитра Романюка

Можна сказати, що доля студента-економіста склалася значно успішніше, ніж доля Януковича. У 2015 році Дмитро Романюк захистив дисертацію і став кандидатом економічних наук. Також відомо, що деякий час він був викладачем у Прикарпатському університеті.

Він очолював наглядову раду компанії з управління активами MG Invest та був радником з інвестицій компанії Moris Group, а також керівником по роботі з регіонами України ГУ "Офіс залучення та підтримки інвестицій Ukraine Invest".

У жовтні 2019 року Дмитро Романюк став заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та був на цій на посаді до липня 2020 року.

Після цього у 2020 році Романюк очолив одне з управлінь "Укрзалізниці". А з квітня 2024 року він став головою правління Бізнес-Асоціації Івано-Франківська.

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